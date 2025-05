Martusciello FI | Costruiamo la proposta per governare la Campania

I congressi di Forza Italia come laboratorio di confronto, idee e proposte per il governo della Campania. È questo il tema della conferenza stampa in programma domani, sabato 3 maggio, alle ore 10 all'Hotel Debonart (ex Britannique), in Corso Vittorio Emanuele 133 a Napoli, convocata dal segretario regionale del partito, Fulvio Martusciello. "Questa fase congressuale è molto più di un passaggio organizzativo: è il momento in cui stiamo raccogliendo contenuti, energie e visioni per costruire una proposta di governo seria e radicata nei territori", afferma Martusciello, che guiderà l'incontro con la stampa per fare il punto sul percorso in corso e sulle prossime elezioni regionali.

Martusciello (FI): “Il mio passo indietro alle Regionali è definitivo” - Tempo di lettura: 2 minuti“Il mio passo indietro è definitivo, perché abbiamo deciso di costruire liste di Forza Italia forti e partecipate”. Così il coordinatore regionale di Forza Italia ed europarlamentare, Fulvio Martusciello, ha risposto ai cronisti in merito alle prossime elezioni Regionali in Campania a margine della presentazione del libro ‘Un’altra bussola’ di Pietro De Leo a Napoli. Nelle scorse settimane Martusceillo, dopo l’inchiesta delle autorità giudiziarie del Belgio che ha portato all’arresto in Italia di una sua collaboratrice, ha annunciato di non rientrare tra i ... 🔗anteprima24.it

Inchiesta Huawei, Martusciello (FI) rinuncia a candidarsi in Campania dopo l’arresto della sua collaboratrice - L’europarlamentare e coordinare regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, non si candiderà alla presidenza della Regione Campania. Una decisione, presa dal forzista, dopo la notizia dell’arresto della sua collaboratrice Lucia Simeone nell’ambito dell’inchiesta delle autorità del Belgio incentrata su presunte tangenti, per circa 46mila euro, versate ad alcuni politici affinché si spendessero in sede Ue, attraverso una missiva, per favorire il colosso cinese Huawei sul 5G. 🔗open.online

Anci Campania, Martusciello (FI): "Morra è un vicario abusivo" - “Il sindaco di Pellezzano è un vicario abusivo”. Lo afferma il coordinatore regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello nel commentare la nomina di Francesco Morra a vice presidente vicario dell'Anci della Campania. "Marino ha cambiato il vicario dell’Anci negli ultimi giorni all’insaputa di... 🔗salernotoday.it

Fi, Martusciello: “Alla Regione una candidatura donna e civica” - “Alla candidatura polverosa del centrosinistra occorre rispondere con una proposta di novità. L’idea lanciata da Antonio Tajani di un candidato civico può davvero portare il centrodestra a vincere le ... 🔗corriereirpinia.it

Campania: Martusciello (FI), candidatura civica e donna per innovare e vincere - Roma, 26 apr 13:39 - (Agenzia Nova) - Alla candidatura "polverosa del centrosinistra occorre rispondere con una proposta di novità. L'idea lanciata da Antonio Tajani ... 🔗agenzianova.com

Martusciello, non è sfida FdI-Lega, c'è anche FI - Forza Italia presenterà la sua proposta quando si entrerà nel vivo della discussione". Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, parlando oggi a Caserta nel ... 🔗ansa.it