Martina Rosucci | Tormentata dall’infortunio anche nel letto Ma mi sono superata Io Girelli e Bonansea abbiamo preso m… a! – ESCLUSIVA

Martina Rosucci: «Tormentata dall’infortunio anche nel letto. Ma mi sono superata. Io, Girelli e Bonansea abbiamo preso m****!». La seconda parte dell’intervista ESCLUSIVAAvete già visto la prima parte dell’intervista ESCLUSIVA realizzata da a Martina Rosucci. Molto male se non l’avete ancora fatto, correte a recuperarla! Questa è la seconda parte della chiacchierata con la giocatrice della Juventus Women. Tantissimi gli argomenti trattati: l’incidenza di Canzi, l’esplosione di Cantore, l’apporto di Lehmann, il ritorno dall’infortunio, la Women’s Champions League e le speranze azzurre.IL VIDEO DELL’INTERVISTA ESCLUSIVA A Martina RosucciQual è stata l’incidenza di mister Canzi in questa stagione?«Il mister è arrivato in un momento in cui eravamo un po’ perse. Lui è un grandissimo appassionato, ama quello che fa e glielo si legge negli occhi. 🔗 Juventusnews24.com - Martina Rosucci: «Tormentata dall’infortunio anche nel letto. Ma mi sono superata. Io, Girelli e Bonansea abbiamo preso m….a!» – ESCLUSIVA di Mauro Munno: «nel. Ma mi. Io,m****!». La seconda parte dell’intervistaAvete già visto la prima parte dell’intervistarealizzata da a. Molto male se non l’avete ancora fatto, correte a recuperarla! Questa è la seconda parte della chiacchierata con la giocatrice della Juventus Women. Tantissimi gli argomenti trattati: l’incidenza di Canzi, l’esplosione di Cantore, l’apporto di Lehmann, il ritorno, la Women’s Champions League e le speranze azzurre.IL VIDEO DELL’INTERVISTAQual è stata l’incidenza di mister Canzi in questa stagione?«Il mister è arrivato in un momento in cui eravamo un po’ perse. Lui è un grandissimo appassionato, ama quello che fa e glielo si legge negli occhi. 🔗 Juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

La speaker della radio romana tormentata dall’ammiratore segreto: «È stalking» - Lui si chiama Marco D.C. e ha 40 anni. Lei è una conduttrice radiofonica romana. Lui per quasi un anno la “corteggia” (ovvero la perseguita). Mazzi di fiori, cioccolatini, visite sul lavoro. Lei gli chiede di smetterla, lui non lo fa. E arriva la denuncia. Ieri l’udienza preliminare, fa sapere Il Messaggero, ha deciso che l’uomo verrà giudicato per stalking. Tutto cominicia il primo aprile 2023: una cesta con i fiori, due libri e un biglietto con una dedica: «Per la più brava speaker dell’etere e anche la più bella». 🔗open.online

Affari Tuoi: Martina dall'Abruzzo sfida la fortuna e rifiuta le offerte del Dottore, ma poi se ne pente e... - Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 8 aprile 2025, la protagonista è Martina che ha giocato insieme al marito Yuri. La coppia ha puntato tutto sulla Regione Fortunata, vediamo com'è andata la partita. Nella puntata di martedì 8 aprile di Affari Tuoi, la concorrente è Martina dall'Abruzzo, che ha giocato insieme al marito Yuri. I concorrenti pescano il pacco numero 14, per poi cambiare con il numero 10. 🔗movieplayer.it

Martina Rosucci: «Scudetto diverso, non mi serve la fascia per essere una leader» – ESCLUSIVA - di Mauro MunnoMartina Rosucci: «Scudetto diverso, non mi serve la fascia per essere una leader». L’intervista esclusiva alla centrocampista della Juventus Women ‘1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12… No, non è una prova microfono. Vi sto già annoiando, vero? Pensate se dovessi contare fino a 559. Molto probabilmente skippereste in avanti questo video. Martina Rosucci non ha potuto skippare, anzi spesso è dovuta tornare indietro nei 559 giorni, non secondi, intercorsi tra il suo infortunio al legamento crociato, il terzo, e il suo rientro in campo. 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Martina Rosucci: per quanta strada ancora c’è da fare…amerai il finale! - Se c'è una persona a cui le cose sono andate anche meglio di quanto si sarebbe potuta aspettare, quella persona è la centrocampista della Juventus Women Martina Rosucci. Il 31 dicembre dell'anno ... 🔗msn.com

JWomen, ROSUCCI: "Daremo il massimo nelle prossime tre partite" - Martina Rosucci è intervenuta ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Roma vinto dalle bianconere 2 a 1 grazie alle reti di Godo e Cantore. Ecco le sue dichiarazioni ... 🔗tuttojuve.com

Rosucci e Daffara premiati a Borgaro Torinese: i dettagli sui premi ricevuti dai due bianconeri - Premiati Martina Rosucci e Giovanni Daffara a Borgaro Torinese. Ecco i riconoscimenti ricevuti dalla centrocampista della Juventus Women e dal portiere della Juventus Next Gen. La nota del club ... 🔗juventusnews24.com