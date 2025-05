Martina Colombari infastidisce Billy Costacurta a L’Eredità lui minaccia di lasciare lo studio | “Me ne vado”

Martina Colombari e Billy Costacurta sono una delle coppie in gioco nello speciale L'Eredità- Tutti in viaggio, in onda il 2 maggio su Rai1. "Nostro figlio ci ha detto di non fare la figuracce", spiega la conduttrice riferendosi ad Achille Costacurta. Mentre il marito, infastidito dal fatto che la moglie continui a rubargli la parola, si alza e minaccia di lasciare lo studio. 🔗 sono una delle coppie in gioco nello speciale L'Eredità- Tutti in viaggio, in onda il 2 maggio su Rai1. "Nostro figlio ci ha detto di non fare la figuracce", spiega la conduttrice riferendosi ad Achille. Mentre il marito, infastidito dal fatto che la moglie continui a rubargli la parola, si alza edilo. 🔗 Fanpage.it

“Achille sta meglio, è seguito dalle persone giuste. Con Billy Costacurta? Non ci saltiamo addosso tutte le notti, ma non sopporterei se avesse un’amante di 30 anni”: parla Martina Colombari - Intramontabile Miss Italia, Martina Colombari si è costruita una carriera tra moda, cinema, tv e teatro. In un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato del suo rapporto con il figlio Achille e dell’amore per l’ex calciatore e opinionista Billy Costacurta. Madre e figlio si erano allontanati dopo che il ragazzo aveva pubblicato sui social una foto controversa e commenti poco carini verso di lei. 🔗ilfattoquotidiano.it

Vacanza agrigentina per Martina Colombari e Billy Costacurta: tour nella Valle dei Templi e a Bovo Marina - Tante “storie” su Instagram per raccontare la loro vacanza primaverile in provincia di Agrigento. Un viaggio che è stato anche un’occasione speciale per Martina Colombari e il marito Billy Costacurta: lui ha festeggiato in terra siciliana il suo 59esimo compleanno. L’attrice e conduttrice... 🔗agrigentonotizie.it

Martina Colombari e Anna Galiena protagoniste sul lago con "Fiori d’acciaio" - Martina Colombari e Anna Galiena approdano sul lago con "Fiori d’acciaio". La celebre commedia di Robert Harling verrà infatti proposta venerdì 4 aprile sul palco del teatro Fabrizio De André di Mandello del Lario con un cast d'eccezione. Accanto a Martina Colombari e Anna Galiena ci saranno... 🔗leccotoday.it

Martina Colombari infastidisce Billy Costacurta a l’Eredità, lui minaccia di lasciare lo studio: “Me ne vado” - Martina Colombari e Billy Costacurta sono una delle coppie in gioco nello speciale L'Eredità- Tutti in viaggio, in onda il 2 maggio su Rai1 ... 🔗fanpage.it

Martina Colombari e il coraggio di una madre che non ha mai mollato: il figlio Achille sta meglio ora - Il cammino fatto di dolore, resilienza e speranza di Martina Colombari accanto al figlio Achille nella battaglia contro le dipendenze ... 🔗fanpage.it

Alessandro Costacurta e Martina Colombari, dalla chiamata a Giorgio Armani al matrimonio. Il doppio tradimento e il ritorno di fiamma - Alessandro Costacurta e Martina Colombari ospiti nella puntata speciale de L'Eredità, stasera in tv venerdì 2 maggio su Rai 1 dalle 21.30. I due sono impegnati in una relazione sentimentale da quasi 3 ... 🔗corrieredellumbria.it