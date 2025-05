Martedì si va al cinema con 4 euro | sale aderenti e film in programma

Martedì 6 maggio, e per tutto il mese, gli appuntamenti nelle sale di Venezia e provincia con "I Martedì al cinema della Regione del Veneto", progetto della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione. 🔗 Veneziatoday.it - Martedì si va al cinema con 4 euro: sale aderenti e film in programma Riprendono da6 maggio, e per tutto il mese, gli appuntamenti nelledi Venezia e provincia con "Ialdella Regione del Veneto", progetto della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italianad’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione. 🔗 Veneziatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Verona e in provincia il martedì si va al cinema a soli 4 euro: tutti i film in programma il 4 marzo 2025 - Al via, martedì 4 marzo nella sale cinematografiche di Verona e provincia, l’edizione 2025 de “I Martedì al Cinema della Regione del Veneto”, progetto della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione... 🔗veronasera.it

Il martedì si va al cinema a soli 4 euro a Verona e in provincia: tutti i film in programma il 25 marzo 2025 - Ultimo appuntamento del mese, martedì 25 marzo a Verona e provincia, con le proiezioni dell’edizione 2025 de “I Martedì al Cinema della Regione del Veneto”, progetto della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e... 🔗veronasera.it

A Verona e in provincia il martedì si va al cinema a soli 4 euro: tutti i film in programma il 18 marzo 2025 - Terzo appuntamento, martedì 18 marzo a Verona e provincia, con le proiezioni dell’edizione 2025 de “I Martedì al Cinema della Regione del Veneto”, progetto della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione... 🔗veronasera.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Martedì si va al cinema con 4 euro: sale aderenti e film in programma; Martedì al cinema a 4 euro; Martedì al cinema con solo 4 euro, i film in programma a Vicenza e provincia; Il martedì si va al cinema a soli 4 euro a Verona e in provincia: tutti i film in programma il 25 marzo 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online