Marolda | Conte deve restare con la stessa struttura e inserire Rafa Marin

Marolda: "Conte deve restare con la stessa struttura e inserire Rafa Marin" Le parole sulla corsa Scudetto di Ciccio Marolda, intervenuto a 'Giochiamo . L'articolo Marolda: "Conte deve restare con la stessa struttura e inserire Rafa Marin" proviene da ForzAzzurri.net.

Ottavio Bianchi: “Conte un gigante come leader, ma il Napoli deve restare concentrato sul Como” - Ottavio Bianchi: “Conte un gigante come leader, ma il Napoli deve restare concentrato sul Como”"> Ottavio Bianchi, allenatore del primo scudetto del Napoli nel 1987, racconta la sua visione del calcio moderno e analizza il momento degli azzurri, tra la trasferta imminente contro il Como e la sfida scudetto contro l’Inter. In un’intervista rilasciata a Il Mattino, Bianchi si sofferma su paralleli tra la sua esperienza e quella attuale di Antonio Conte, sottolineando come certe dinamiche nel calcio non cambino mai. 🔗napolipiu.com

Contestazioni e ostilità verso Vigorito, Mastella: “Mi dissocio, il punto fermo del calcio a Benevento è e deve restare lui” - Tempo di lettura: 2 minuti “Si registra, nelle piazze reali e virtuali, un crescente clima di contestazione, quando non proprio di ostile contrapposizione, rispetto alla proprietà del Benevento calcio e al patron Oreste Vigorito. Me ne dissocio decisamente. Non discuto certo la legittimità della critica in ambito calcistico che è sale della passione verso la propria squadra, ma il punto fermo del calcio a Benevento è stato, è e deve restare Oreste Vigorito”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗anteprima24.it

Parigi, Meloni contro il formato anti-Trump: l’Ue deve restare al fianco degli Usa - Arriva per ultima , quando tutti sono già attorno al tavolo da quasi un’ora. E lascia l’ Eliseo senza parlare , nonostante fosse tutto pronto , facendo cenno con la mano dalla macchina che proprio non era possibile . Giorgia Meloni riparte da Parigi al termine di un vertice "interlocutorio" , convocato d’urgenza da Emmanuel Macron , di cui non ha condiviso i presupposti , e la scelta degli... 🔗feedpress.me

