Mark Wahlberg si è davvero rasato la testa per Flight Risk?

Mark Wahlberg si è davvero rasato la testa per Flight Risk?

Il personaggio di Mark Wahlberg nel nuovo thriller Flight Risk ha la testa parzialmente rasata, il che conferisce alla star un look indimenticabile. Diretto dal premio Oscar Mel Gibson, Flight Risk segue la storia avvincente e ricca di suspense di Daryl Booth, interpretato da Wahlberg, un pilota che accompagna un maresciallo dell'aeronautica statunitense (Michelle Dockery) e un pericoloso fuggitivo (Topher Grace) in attesa di processo. Flight Risk è stato scritto da Jared Rosenberg, al suo debutto cinematografico.

Il Daryl di Wahlberg è un sicario ingaggiato per eliminare Winston, un informatore della mafia. Il trailer rivela già il colpo di scena di Daryl, che funge anche da incipit del nuovo thriller, e rivela anche il suo look decisamente poco attraente.

