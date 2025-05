Marisa Graziano entra in Giunta a Grottaminarda | nominata Assessore dal Sindaco Spera

Marisa Graziano entra in Giunta a Grottaminarda: nominata Assessore dal Sindaco Spera - Con proprio decreto del 2 maggio 2025, il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, nomina Assessore Marisa Graziano. Cambio in Giunta: Pascucci lascia, resta Presidente del Consiglio Il provvedimento fa seguito alle dimissioni da Assessore da parte di Virginia Pascucci che resta... 🔗avellinotoday.it

