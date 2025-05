Marinoni | Medici di famiglia dipendenti? Si favorirebbe il privato

Medicina del territorio rendendo i Medici di famiglia dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale in realtà favorisce il privato low cost". Così il dottor Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei Medici di Bergamo, illustra lo scenario che si verrebbe a creare qualora i Medici di Medicina generale passassero a un regime di dipendenza dal Ssn.Ora i camici bianchi più vicini alle case dei pazienti sono liberi professionisti convenzionati, cioè svolgono la loro attività in base a una convenzione con il Ssn mantenendo un'autonomia organizzativa e gestendo il proprio studio. Il dottor Marinoni spiega: "In base alle normative attuali, il medico di famiglia è un professionista che viene scelto liberamente dal paziente e trova la sua ragione di guadagno e la sua soddisfazione professionale dal numero di assistiti che ripongono in lui la fiducia.

