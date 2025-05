Mariano Comense uomo investito in un piazzale | soccorso in codice rosso ora è stabile

Mariano Comense, in piazzale Armando Diaz. Un uomo di 31 anni è stato investito da un veicolo. I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto sono intervenuti un'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano. 🔗 Quicomo.it - Mariano Comense, uomo investito in un piazzale: soccorso in codice rosso, ora è stabile Un grave incidente si è verificato poco dopo le 23 di giovedì 1° maggio 2025 a, inArmando Diaz. Undi 31 anni è statoda un veicolo. I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto sono intervenuti un'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca di. 🔗 Quicomo.it

