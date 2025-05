Maria Pia Timo sul palco ravennate per uno spettacolo di beneficenza

Maria Pia Timo tornerà al Teatro Alighieri per una nuova serata di beneficenza a favore dell'associazione "Amici di Enzo", sabato 10 maggio alle 20.45. Lo spettacolo "Una donna di prim'ordine", sottotitolato "Guida pratica per sistemare l'armadio, il cane e il marito" con la regia della stessa.

Dubbi esistenziali e piacere dei sensi, il nuovo spettacolo comico di Maria Pia Timo - Ci sono odori che regalano ricordi, sguardi che smuovono pulsioni, musiche che fanno piangere e piatti che raccontano interi viaggi. Può capitare di perdere i sensi e riprendere i sensi, di nutrire con gusto reciproco il piacere dei sensi, ma pure minacciare il comune senso del pudore. Il nuovo... 🔗forlitoday.it

Maria Pia Timo porta in scena "In tutti i sensi" - Rimini, 22 febbraio 2025 – Domenica 23 febbraio, alle 21, il palco del Teatro Astra di Misano Adriatico si illuminerà con la comicità brillante di Maria Pia Timo, protagonista del monologo In tutti i sensi, scritto da Roberto Pozzi e inserito nella rassegna Astra Verba Ridens. Lo spettacolo è un viaggio coinvolgente attraverso i cinque sensi aristotelici – tatto, gusto, olfatto, vista e udito – arricchito da riflessioni divertenti e curiose. 🔗ilrestodelcarlino.it

Maria Sofia Pia Federico: "Sto cambiando il mondo con i video zozzi" - Quando si parla di porno, vengono in mente una serie di collegamenti, ma di certo nessuno con il veganismo, né con l'attivismo. In questo nuovo episodio di Gamechangers, invece, il sex work viene visto sotto un punto di vista nuovo, associandolo all’opportunità di agire attivamente per produrre... 🔗europa.today.it

Maria Pia Timo all’Alighieri per una serata a sostegno dell’associazione “Amici di Enzo” - Maria Pia Timo tornerà al Teatro Alighieri per una nuova serata di beneficenza a favore dell’associazione “Amici di Enzo”, sabato 10 maggio alle 20.45. Lo spettacolo “Una donna di prim’ordine”, sottot ... 🔗ravennawebtv.it

«Rimedi, teorie e tante risate». Maria Pia Timo oggi da Zelig a Monterubbiano con “Una donna di prim’ordine” - Autrice, attrice, comica e cabarettista, la faentina Maria Pia Timo, da Zelig ... Da piccola volevo essere sempre sul palco, poi sono arrivata fino a ora. Difficile spiegare a voce i tempi ... 🔗msn.com

Maria Pia Timo: «I figli un senso te lo danno, i mariti un po’ meno» - La 27ORA è un blog al femminile: racconta le storie e le idee di chi insegue un equilibrio tra lavoro (che sia in ufficio o in casa), famiglia, se stesse. Il nome nasce da uno studio secondo il quale ... 🔗27esimaora.corriere.it