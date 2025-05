Margarita de Lujan lascia La Promessa | intrighi tra Ignacio de Ayala e Alonso de Lujan

© Sbircialanotizia.it - Margarita de Lujan lascia La Promessa: intrighi tra Ignacio de Ayala e Alonso de Lujan Margarita de Lujan di lasciare di corsa l’ambiente di La Promessa, provocando notevoli turbamenti nei piani di Ignacio de Ayala e suscitando un evidente nervosismo, accentuato dalla richiesta esplicita di Alonso de Lujan. Cambiamenti nelle dinamiche relazionali La situazione si complica quando Margarita nota che Ignacio accelera le preparazioni . L'articolo Margarita de Lujan lascia La Promessa: intrighi tra Ignacio de Ayala e Alonso de Lujan è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Inaspettata è stata la decisione didedire di corsa l’ambiente di La, provocando notevoli turbamenti nei piani didee suscitando un evidente nervosismo, accentuato dalla richiesta esplicita dide. Cambiamenti nelle dinamiche relazionali La situazione si complica quandonota cheaccelera le preparazioni . L'articolodeLatradedeè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Su altri siti se ne discute

Stefano De Martino lascia uno dei suoi programmi? - Il conduttore sta vivendo un anno al top È il personaggio e conduttore del momento, Stefano De Martino, re della prima fascia serale della Rai con “Affari Suoi”. Intanto, però, il partenopeo ha portato avanti anche l’impegno con Stasera Tutto è possibile. Secondo Fanpage, presto le cose potrebbero cambiare. Sembra, infatti, che quella si stasera sarà l’ultima puntata con al timone De Martino che dovrebbe salutare ufficialmente il pubblico. 🔗361magazine.com

“Perché lascia”. Stefano De Martino, il retroscena su Step: cosa ha intenzione di fare - Stefano De Martino è, senza dubbio, uno dei volti più amati e richiesti della televisione italiana. In pochi anni è passato da promessa emergente a vera e propria star del piccolo schermo, conquistando pubblico e critica grazie a un mix perfetto di ironia, presenza scenica e professionalità. Dopo il successo travolgente di Affari Tuoi su Rai 1 e il boom di ascolti di Stasera tutto è possibile su Rai 2, l’ex ballerino di Amici si trova oggi di fronte a un possibile cambio di rotta destinato a far discutere. 🔗caffeinamagazine.it

Berrettini sta per crollare contro de Minaur, si lascia scappare una frase senza senso: poi spacca tutto - Il tennista romano ha battuto Alex de Minaur dopo un tie break pazzesco e conquistato i quarti del Miami Open. Domani, giovedì 27 marzo, incrocia Taylor Fritz che non ha mai battuto finora. "Punto ad arrivare ancora più in fondo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ayala dovrà andare via da La promessa? La richiesta di Alonso | Anticipazioni; La Promessa: Margarita esce di scena | Anticipazioni; La Promessa: Margarita rompe con Ignacio! Ecco perché | Anticipazioni; La Promessa anticipazioni 22 luglio, Catalina è minacciata: Pelayo nasconde un pericoloso segreto. 🔗Ne parlano su altre fonti

La Promessa, trame spagnole: Margarita lascia la tenuta e affida Martina a Cruz - Margarita capirà che Ignacio ha intenzione di far del male a Martina e deciderà di porre fine al fidanzamento con lui ... 🔗it.blastingnews.com

La Promessa, spoiler spagnoli: perché Margarita lascia Ignacio - Nei prossimi episodi de La Promessa, la madre di Martina prenderà una importante decisione sul suo rapporto con il conte de Ayala. Cosa succederà ... 🔗msn.com

La Promessa: Margarita rompe con Ignacio! Ecco perché | Anticipazioni - Margarita de Lujan (Cristina Fernandez) sta per raggiungere un'amara consapevolezza nelle prossime puntate italiane de La Promessa. La donna capirà ... 🔗msn.com