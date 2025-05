Maresca invia blues avvertimenti nonostante la notte perfetta

Maresca ha salutato una "notte perfetta" per il Chelsea dopo aver battuto Djurgarden 4-1 nella semifinale della Conference League, ma ha avuto un avvertimento per i suoi giocatori nonostante il loro comodo vantaggio.Il Chelsea è favorito pesante per vincere la competizione di terzo livello del calcio europeo e ha fatto un altro passo verso la finale di Wroclaw con una vittoria enfatica a Stoccolma.Dopo aver assorbito un po 'di pressione precoce, il Chelsea ha preso il comando al 12 ° minuto quando Jadon Sancho ha capitalizzato in scarsa difesa, raccogliendo il passaggio intelligente di Enzo Fernandez e vedendo i suoi sforzi deviati da Marcus Danielson.Noni Madueke ha sparato in un secondo ben lavorato due minuti prima dell'intervallo, e Nicolas Jackson ha quindi messo il Chelsea in completo comando nella seconda metà.

