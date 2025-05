Mare Fuori e la polemica di Giacomo Giorgio con gli sceneggiatori | “Non volevamo che Ciro fosse un eroe”

Giacomo Giorgio, interprete di Mare Fuori, ha criticato le scelte di scrittura sul personaggio di Ciro Ricci dopo la quinta stagione di Mare Fuori: "Credo che il suo percorso sia iniziato e finito nella prima stagione". A queste parole ha risposto a Fanpage.it lo sceneggiatore Maurizio Careddu, spiegando la scelta. 🔗 , interprete di, ha criticato le scelte di scrittura sul personaggio diRicci dopo la quinta stagione di: "Credo che il suo percorso sia iniziato e finito nella prima stagione". A queste parole ha risposto a Fanpage.it lo sceneggiatore Maurizio Careddu, spiegando la scelta. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giacomo Giorgio, l’addio con polemica a “Mare Fuori”: “Ci vediamo in altre mille storie” - Giacomo Giorgio dice addio a “Mare Fuori”, la serie tv a cui deve la popolarità. La sua apparizione nella quinta […] Continua a leggere Giacomo Giorgio, l’addio con polemica a “Mare Fuori”: “Ci vediamo in altre mille storie” su Perizona.it 🔗perizona.it

Giacomo Giorgio su Mare Fuori 5: “Percorso di Ciro sbagliato e scene scritte male”. E allora perché ha accettato di girarle? - Uscita infelice di Giacomo Giorgio a mezzo social: l’attore, in una storia Instagram, si è dissociato dalle scene interpretate nella quinta stagione di Mare Fuori, criticandone scrittura e opportunità. E lasciandoci con il desiderio impellente di conoscere il medico che gli aveva prescritto obbligatoriamente di prendervi parte! Il mestiere dell’attore consiste nell’interpretare delle scene che gli sceneggiatori scrivono, non nell’inventarle. 🔗davidemaggio.it

Giacomo Giorgio contro gli autori di Mare fuori 5: «Il percorso di Ciro è iniziato e finito nella prima stagione» - L’attore spiega sui social il motivo del suo ritorno nella quinta stagione della serie. E puntualizza: «Quest’anno è stata l’ultima volta che ho incontrato questo personaggio che tanto ho amato, l’ultimo saluto a tutti voi» 🔗vanityfair.it

Approfondimenti da altre fonti

Mare Fuori e la polemica di Giacomo Giorgio con gli sceneggiatori: Non volevamo che Ciro fosse un eroe; Tv 'Mare Fuori 5', Giacomo Giorgio, l'addio polemico: Percorso di Ciro finito in prima stagione; Mare Fuori 5, Giacomo Giorgio contro gli autori: «Il vero percorso di Ciro è finito nella prima stagione. Non; ‘Mare fuori’ e la polemica per la sceneggiatura. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Mare Fuori 6, Maurizio Careddu: “Rosa sarà al centro. Le polemiche di Giacomo Giorgio? Non ce le aspettavamo” - Il finale della della quarta stagione aveva toni un po' fantasy, Rosa al cimitero in abito da sposa, il mistero della morte di Eduardo. L'impressione è che con la quinta è come se si sia tornati a un ... 🔗fanpage.it

Mare Fuori, Giacomo Giorgio accusa sceneggiatori/ Maurizio Careddu replica: “Da lui non ce l’aspettavamo” - Giacomo Giorgio deluso da Mare Fuori: "Non condivido la sceneggiatura". Maurizio Careddu replica e difende ogni scelta. 🔗ilsussidiario.net

Giacomo Giorgio critica apertamente gli sceneggiatori di Mare Fuori: arriva la risposta - Maurizio Careddu ha così replicato all’interprete di Ciro Ricci, Giacomo Giorgio dopo le dure parole contro gli sceneggiatori di Mare ... 🔗isaechia.it