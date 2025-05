Marco Rubio supera record di Nixon con quattro incarichi in amministrazione Trump

Marco Rubio assume un incarico senza precedenti, essendo stato scelto dal presidente Trump per guidare la politica estera degli Stati Uniti in qualità di segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale, ricoprendo altresì il ruolo di ambasciatore presso l’Onu. Tale scelta rappresenta una novità paragonabile a quella di Henry Kissinger. Molteplicità di mansioni . L'articolo Marco Rubio supera record di Nixon con quattro incarichi in amministrazione Trump è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Marco Rubio supera record di Nixon con quattro incarichi in amministrazione Trump assume un incarico senza precedenti, essendo stato scelto dal presidenteper guidare la politica estera degli Stati Uniti in qualità di segretario di Stato e consigliere per la sicurezza nazionale, ricoprendo altresì il ruolo di ambasciatore presso l’Onu. Tale scelta rappresenta una novità paragonabile a quella di Henry Kissinger. Molteplicità di mansioni . L'articolodiconinè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Marco Rubio con una croce disegnata in fronte: polemica contro il Segretario di Stato di Trump - Il segretario di Stato Usa Marco Rubio è apparso in televisione sull’emittente americana Fox News con una croce sulla fronte, segno del mercoledì delle Ceneri. Un gesto simbolico che ha attirato l’attenzione del pubblico durante un’intervista in cui il politico ha affrontato il tema della guerra in Ucraina.Leggi anche: Tajani soprannominato “Tagliatella” dall’inviato speciale di Trump in Italia: “Poco informato, la Casa Bianca doveva trovare tempo per lui?” Devout Christian Marco Rubio prayed on Ash Wednesday and, with a cross on his forehead, declared:“The U. 🔗thesocialpost.it

“In Ucraina una guerra per procura tra potenze nucleari”: a dirlo è il segretario di Stato Usa, Marco Rubio. E il Cremlino plaude - Il conflitto in Ucraina è una “guerra per procura tra Stati Uniti e Russia“. A dichiararlo – senza giri di parole – è il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, che rilancia un concetto già espresso a novembre scorso dall’ex premier britannico Boris Johnson. Le parole di Rubio arrivano nel corso di un’intervista su Fox News durante la quale il segretario di Stato si è presentato con una vistosa croce nera sulla fronte, per celebrare il mercoledì delle Ceneri. 🔗ilfattoquotidiano.it

Marco Rubio minaccia la sospensione dei negoziati sulla guerra in Ucraina se non ci saranno progressi - Il Segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato che gli Stati Uniti smetteranno di prendere parte ai negoziati riguardanti la fine del conflitto tra Ucraina e Russia se non ci saranno dei ... 🔗msn.com