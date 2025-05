Marco e Virginia nei Cesaroni 7 addio a Eva e Marco | Matteo Branciamore e Marta Filippi coppia nella vita e nella fiction

addio a Marco e Eva, ora ci sono Marco e Virginia ne I Cesaroni 7Marco ed Eva non esistono più. La nuova coppia de I Cesaroni 7 – Il Ritorno sarà quella formata da Marco e Virginia. Questa è la prima grande novità della settima stagione che promette cambiamenti radicali. Non solo il cast, che purtroppo dovrà fare a meno di Antonello Fassari, ma anche la storia è decisamente modificata rispetto a quella originale. Non c'è spazio per la nostalgia. Claudio Amendola, attore e ora regista della serie, riporterà la trama alcuni anni dopo dalla fine della sesta (disastrosa) stagione. Ecco le prime anticipazioni sui Cesaroni 7 Il Ritorno direttamente dalle riprese.Matteo Branciamore e Marta Filippi, coppia nella vita e nella fictionSul set de I Cesaroni 7, tornato per la prima volta allo storico Bar dei Cesaroni della Garbatella a fine aprile 2025, si girano le prime scene all'esterno della bottiglieria, ora divenuta un ristorante "Cesaroni e Figli".

