Marcianise soggiorni ed escursioni sociali per gli over 65 | come presentare la domanda

L'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta nell'ambito delle politiche attive in favore delle persone anziane ha organizzato una serie di iniziative di turismo sociale rivolte agli ultrasessantacinquenni. Gli interessati potranno scegliere di aderire alle attività promosse dall'Assessorato alle Politiche sociali retto da Domenico Tartaglione inviando la richiesta di partecipazione fino al 31 Maggio 2025, consegnandola a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente, negli orari di ricevimento, oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec: servizisociali@pec.comune.Marcianise.ce.it. Nel modulo di richiesta dovrà essere indicato l'ordine di preferenza tra le varie attività proposte con la possibilità di poter partecipare ad una sola attività.

