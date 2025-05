Marche pubblicato il bando da 7 milioni per accoglienza e ricettività dei borghi

bando FESR da 7 milioni di euro dedicato a incentivare le piccole e medie imprese per la creazione di sistemi integrati di accoglienza nei borghi (Asse 1 – OS 1.3 – Azione 1.3.3, Intervento 1.3.3.61.) "Un'ulteriore e importante misura per incentivare il turismo e l'attrattività dei nostri borghi – ha affermato il presidente Francesco Acquaroli – che si inserisce pienamente nella strategia di rilancio e valorizzazione che abbiamo messo in campo in questi anni. I territori hanno saputo giocare di squadra e lavorare insieme, dimostrando grande vitalità e interesse. Abbiamo investito 110 milioni di euro per innescare opportunità di sviluppo e di rivitalizzazione dei nostri borghi. In particolare questo intervento è rivolto alle piccole e medie imprese e mira a finanziare progetti che promuovano l'accoglienza e la ricettività turistica, ampliare la ricettività, a destagionalizzare.

