Manutenzioni e decoro Un grazie ai volontari E anche i passanti si fermano a raccogliere i rifiuti

anche in Valsassina, dove le penne nere del Gruppo di Barzio si sono attivati nello sfalcio dell'erba e nella pulizia del tratto di competenza comunale della Ciclabile della Valsassina. Nei. 🔗 Leccotoday.it - Manutenzioni e decoro, "Un grazie ai volontari". E anche i passanti si fermano a raccogliere i rifiuti Quando c'è da rimboccarsi le maniche e mettersi all'opera gli alpini non si tirano mai indietro. Succedein Valsassina, dove le penne nere del Gruppo di Barzio si sono attivati nello sfalcio dell'erba e nella pulizia del tratto di competenza comunale della Ciclabile della Valsassina. Nei. 🔗 Leccotoday.it

Su altri siti se ne discute

Porte aperte nei rifugi. Lunghe file per entrare in piazza Aranci e Ram grazie ai volontari - Centinaia di persone hanno potuto visitare ieri il rifugio antiaereo di piazza Aranci e quello della Martana (rimasti chiusi il 25 e 26 aprile "in segno di rispetto per il lutto nazionale", recitava il cartello apposto dal Comune). Una decisione contestata da molti, tra i quali anche Nicola Del Vecchio, segretario Cgil Massa Carrara: "Sono tra coloro che si sono indignati per la decisione del sindaco di Massa di chiudere il rifugio antiaereo di piazza Aranci il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione dal nazifascismo. 🔗lanazione.it

Angeli del bello a Pontassieve: volontari in piazza per il decoro urbano - PONTASSIEVE – Angeli del bello a Pontassieve: volontari in piazza per il decoro urbano Angeli del bello a Pontassieve, provincia di Pisa. Lucia, Andrea, Antonella, Luciano, Stefano, Sira, Massimo, Aurora, e tanti altri i cittadini di ogni età, residenti a Montebonello, insieme al lavoro per il decoro urbano. Il progetto ‘Angeli del bello’ a Pontassieve riparte dalla frazione passata alla ribalta delle cronache per l’inventiva ed il lavoro di squadra che da alcuni anni anima il loro Natale. 🔗corrieretoscano.it

Fiume Po, cala l'allerta in Emilia-Romagna. Cesari: "Grazie ai volontari" - Per la giornata di domani, martedì 22 aprile, cala l'allerta dell'Arpae: stop alle criticità ancora oggi in vigore in molte zone delle pianure reggiane per il passaggio della piena del Po, e diventa arancione, più moderata, col colmo che transita verso il Delta, nel Ferrarese. Nel Parmense, la... 🔗parmatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Manutenzioni e decoro, Un grazie ai volontari. E anche i passanti si fermano a raccogliere i rifiuti; Barzio. Manutenzione e decoro, il grazie del Comune ai volontari; DAL COMUNE DI BARZIO UN GRAZIE AI VOLONTARI PER LE MANUTENZIONI EFFETTUATE SUL TERRITORIO; Pegli, i volontari ripuliscono Villa Rosa: I parchi non possono essere abbandonati. 🔗Ne parlano su altre fonti

Manutenzioni e decoro, "Un grazie ai volontari". E anche i passanti si fermano a raccogliere i rifiuti - "Oltre a questi, lavoro estremamente faticoso è quello portato a compimento dai volontari della parrocchia i quali, coordinati da Gianrino Riva, hanno tagliato i pini pericolanti nella pineta in ... 🔗leccotoday.it

BARZIO, MANUTENZIONI E DECORO GRAZIE AI VOLONTARI - BARZIO – L’Amministrazione comunale di Barzio ringrazia gli Alpini del Gruppo di Barzio impegnati nello sfalcio erba e nella pulizia del tratto di competenza della ciclabile della Valsassina. Nei gior ... 🔗valsassinanews.com

A Barzio manutenzione e decoro grazie ai volontari - Gli Alpini del Gruppo di Barzio impegnati nello sfalcio erba e nella pulizia del tratto di competenza della ciclabile della Valsassina. 🔗msn.com