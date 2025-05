Manovre di rianimazione pediatrica e salvavita | c’è il corso gratuito a Cessapalombo

Cessapalombo (Macerata), 2 maggio 2025 - L’importanza di intervenire in tempo in caso di emergenza. Una consapevolezza che la Pro loco di Cessapalombo ha ben chiara e per la quale ha organizzato un corso gratuito di Manovre pediatriche e Bls (Basic life support): lezioni di primo soccorso per apprendere le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e altre procedure per sostenere le funzioni vitali di una persona in emergenza, soprattutto in caso di arresto cardiaco. L'appuntamento è per domani (sabato 3 maggio) alle 16, al palazzetto dello sport di Cessapalombo. “La sicurezza non è mai troppa, soprattutto quando si tratta dei più piccoli - dice il presidente della Pro loco Matteo Vergari -. Per questo motivo, la nostra associazione, in collaborazione con il comitato della Croce Rossa di Tolentino, ha deciso di organizzare un corso informativo gratuito sulle Manovre pediatriche e il Bls”. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Manovre di rianimazione pediatrica e salvavita: c’è il corso gratuito a Cessapalombo (Macerata), 2 maggio 2025 - L’importanza di intervenire in tempo in caso di emergenza. Una consapevolezza che la Pro loco diha ben chiara e per la quale ha organizzato undipediatriche e Bls (Basic life support): lezioni di primo socper apprendere le tecniche dicardiopolmonare e altre procedure per sostenere le funzioni vitali di una persona in emergenza, soprattutto in caso di arresto cardiaco. L'appuntamento è per domani (sabato 3 maggio) alle 16, al palazzetto dello sport di. “La sicurezza non è mai troppa, soprattutto quando si tratta dei più piccoli - dice il presidente della Pro loco Matteo Vergari -. Per questo motivo, la nostra associazione, in collaborazione con il comitato della Croce Rossa di Tolentino, ha deciso di organizzare uninformativosullepediatriche e il Bls”. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Colliano, volontari delle associazioni Hariba e Deca per promuovere le manovre salvavita - Tempo di lettura: < 1 minutoColliano (Sa)- Due associazioni no profit, Hariba e Deca insieme per promuovere la cultura delle manovre salvavita e informare la popolazione. È l'iniziativa solidale che si terrà in piazza Epifani a Colliano, domenica 27 aprile a partire dalle ore 11. L'evento, promosso dall'associazione no profit Hariba fondata dai genitori del piccolo Araldo Baglivo, un bimbo di 8 anni, disabile dal 2017 a causa di un intervento chirurgico di criptorchidismo andato male e che lo costringe a vivere in stato vegetativo sin dall'età di un anno, vedrà al centro dell'incontro ...

Lezione informativa sulle manovre salvavita pediatriche - SHANGRI-LA Centro YOGA & PILATES Associazione Sportivo Dilettantistica e di Promozione Sociale, organizza in collaborazione con il Comitato di Vigodarzere della Croce Rossa Italiana, per il giorno sabato 15 marzo 2025, una lezione informativa sulle Manovre Salvavita Pediatriche e Sonno Sicuro.

Milano, in 4 si alternano nelle manovre salvavita: salvato dai poliziotti 70enne colto da infarto ai tavolini di un locale - Milano, 26 marzo 2025 – Storia a lieto fine a Milano. Nelle scorse ore quattro agenti della Polizia di Stato hanno salvato un cittadino italiano di 70 anni che, seduto al tavolino esterno di un bar, si era improvvisamente accasciato al suolo per un arresto cardiaco La chiamata e l'intervento I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale erano stati inviati, verso le ore 16.30, con urgenza dalla Centrale Operativa della Questura milanese in viale delle Forze Armate dove una donna, che aveva assistito alla scena, aveva chiamato i soccorsi slacciando, nel frattempo, i bottoni del collo della ...

