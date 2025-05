Manifestazione il 5 Maggio a Sapri in difesa del Presidio ospedaliero

Non vi è tregua per le popolazioni del golfo di Policastro e di tutte quelle che gravitano nel territorio del basso Cilento, e non solo quelle, che contano circa 45000 abitanti e che si raddoppiano durante la stagione estiva. Dal 1979, quando un intero popolo scese in piazza per l'apertura dell'ospedale di Sapri, questi cittadini vivono costantemente nel timore che lo stesso venga chiuso.

Punto nascita di Sapri, rischio chiusura concreto: lunedì la manifestazione; Sapri in piazza per difendere l’ospedale: il 5 maggio la mobilitazione contro la chiusura del punto nascita; Sanità nel Golfo di Policastro, i Sindaci ricevuti dal Prefetto di Salerno: “Difendiamo l’ospedale di Sapri”; Salvare il punto nascite di Sapri. Oggi incontro in Prefettura. Il resoconto con Mimmo Vrenna. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sapri: tutto pronto per la manifestazione del 5 maggio a tutela dell’Ospedale “Immacolata” | VIDEO - Una manifestazione di protesta organizzata per scongiurare la chiusura del Punto nascite, che dovrebbe serrare le sue porte il prossimo 30 Giugno ... 🔗infocilento.it

Punto Nascita di Sapri a rischio chiusura. Il 5 maggio un corteo di protesta - Il raduno è previsto alle ore 8 in Piazza San Giovanni con partenza del corteo alle ore 9.30. Si attraverserà via Kennedy, Largo dei Trecento, Corso Italia, via Umberto I, Piazza Marconi, via Pisacane ... 🔗ondanews.it

Sapri, cresce la mobilitazione per l'ospedale - Il 5 maggio si terrà invece una grande manifestazione pubblica a Sapri "Un momento fondamentale - si legge in una nota dei socialisti - per unire le voci del territorio in una manifestazione di massa ... 🔗salernotoday.it