Mancini Juventus, c’è una nuova italiana sulle tracce dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana! L’opzione è concreta: tutti i dettagliC’è una nuova italiana sulle tracce dell’ex commissario tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini, uno dei profili accostati alla panchina della Juventus negli scorsi mesi e che potrebbe tornare d’attualità per il futuro.Si tratta del Milan che, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, sembrerebbe in questa fase preferire un allenatore italiano e che conosca bene la Serie A per ripartire. Vedremo se nelle prossime settimane ci saranno passi in avanti su questo fronte. .com 🔗 Juventusnews24.com - Mancini Juventus, c’è una nuova italiana sulle tracce dell’ex ct della Nazionale! L’opzione è concreta: tutti i dettagli , c’è unacommissario tecnicoC’è unacommissario tecnicoRoberto, uno dei profili accostati alla panchinanegli scorsi mesi e che potrebbe tornare d’attualità per il futuro.Si tratta del Milan che, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, sembrerebbe in questa fase preferire un allenatore italiano e che conosca bene la Serie A per ripartire. Vedremo se nelle prossime settimane ci saranno passi in avanti su questo fronte. .com 🔗 Juventusnews24.com

Nico Gonzalez, nuova vita: il quarto ruolo può essere quello giusto per lui e per la Juventus - Si è fatto in quattro. Cioè: in quattro ruoli. Nico Gonzalez, al nono mese, non ha ancora partorito un vero e proprio senso logico al suo... 🔗calciomercato.com

Juventus, nuova tegola Cambiaso: problema alla caviglia, cosa filtra - Andrea Cambiaso si è fermato di nuovo. Come se non bastasse la seconda pesante sconfitta consecutiva in campionato – lo 0-3 di Firenze... 🔗calciomercato.com

Thiago Motta esonerato dalla Juventus: il nuovo allenatore è Mancini - La posizione di Thiago Motta alla guida della Juventus appare sempre più in bilico. Anche in caso di vittoria contro il Genoa, il tecnico potrebbe essere sollevato dall’incarico. La società sta valutando da giorni possibili alternative e il nome di Roberto Mancini sembra guadagnare terreno. L’ex commissario tecnico della Nazionale sarebbe disposto ad accettare un contratto di quattro mesi, con un rinnovo automatico legato alla qualificazione in Champions League. 🔗thesocialpost.it

Esonero Motta, caos Juve: ritorno bomba e dirigenza spaccata - Esonero Thiago Motta e ritorno clamoroso già deciso: sta nascendo subito la nuova Juventus ... emerge anche quello di Roberto Mancini, con il quale la Juventus parrebbe aver già avviato contatti ... 🔗asromalive.it

Nuova panchina per Roberto Mancini: annuncio clamoroso - Nuova panchina per Roberto Mancini. Non accennano a diminuire le indiscrezioni che vorrebbero l’ex c.t. azzurro pronto ... stato accostato più volte alla Juventus. Era la prima scelta di ... 🔗asromalive.it

Mancini-Pioli o l'ipotesi traghettatore: le idee della Juve in caso di addio di Motta - L'idea di una nuova settimana di silenzio e ... pensieri rivolti ad altri allenatori: Roberto Mancini sarebbe disponibile a prendere in mano la Juve già prima del Mondiale per Club, al contempo ... 🔗msn.com