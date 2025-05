Manca il Papa? Pechino tira dritto e nomina due nuovi vescovi ausiliari

Pechino continua a calpestare la Chiesa cattolica in Cina. Lunedì, Asia News ha riferito che, secondo sue fonti, «a Shanghai i sacerdoti, insieme ad alcuni rappresentanti delle suore e dei laici, sono stati convocati per ratificare la scelta del nuovo vescovo ausiliare, avvenuta ieri. Padre Wu Jianlin, attuale vicario generale, è stato scelto con una manciata di voti contrari». «Lo stesso è accaduto oggi nella diocesi di Xinxiang (provincia dell’Henan) con un solo candidato, padre Li Janlin», ha proseguito la testata, che ha poi precisato: «Il metodo è quello consueto, nonostante l’accordo con la Santa Sede sulle nomine episcopali stipulato da Papa Francesco». Entrambi i prelati eletti, neanche a dirlo, sono espressione di istituzioni controllate dal regime.Non è chiaro se le due designazioni fossero state programmate prima della morte del pontefice. 🔗 Panorama.it - Manca il Papa? Pechino tira dritto e nomina due nuovi vescovi ausiliari Il regime comunista dicontinua a calpestare la Chiesa cattolica in Cina. Lunedì, Asia News ha riferito che, secondo sue fonti, «a Shanghai i sacerdoti, insieme ad alcuni rappresentanti delle suore e dei laici, sono stati convocati per ratificare la scelta del nuovo vescovo ausiliare, avvenuta ieri. Padre Wu Jianlin, attuale vicario generale, è stato scelto con una manciata di voti contrari». «Lo stesso è accaduto oggi nella diocesi di Xinxiang (provincia dell’Henan) con un solo candidato, padre Li Janlin», ha proseguito la testata, che ha poi precisato: «Il metodo è quello consueto, nonostante l’accordo con la Santa Sede sulle nomine episcopali stipulato daFrancesco». Entrambi i prelati eletti, neanche a dirlo, sono espressione di istituzioni controllate dal regime.Non è chiaro se le due designazioni fossero state programmate prima della morte del pontefice. 🔗 Panorama.it

