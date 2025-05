Mamma che stai facendo… Il fratellino di 7 anni ha provato a salvare la neonata lanciata nel vuoto dalla mamma a Catania

mamma, che stai facendo.». Queste le parole del primogenito, di 7 anni, che mercoledì scorso avrebbe tentato di bloccare la madre, mentre lanciava la sorellina di 7 mesi dal balcone di casa, a Misterbianco, un comune in provincia di Catania. La piccola è morta sul colpo. La madre, 40 anni, aveva una fragilità psicologica. Soffriva di depressione post-partum e aveva ricevuto anche un trattamento sanitario obbligatorio. Non era sola, l’attimo di distrazioneLa donna non era mai lasciata sola. In casa, al momento della tragedia, era presente il marito, che stava riposando dopo un turno di lavoro, la nonna e la zia materna. La madre avrebbe approfittato di un attimo di distrazione, essendo normalmente sorvegliata per evitare proprio atti simili. Ma purtroppo ha agito nell’arco di pochi minuti. 🔗 , chefacendo.». Queste le parole del primogenito, di 7, che mercoledì scorso avrebbe tentato di bloccare la madre, mentre lanciava la sorellina di 7 mesi dal balcone di casa, a Misterbianco, un comune in provincia di. La piccola è morta sul colpo. La madre, 40, aveva una fragilità psicologica. Soffriva di depressione post-partum e aveva ricevuto anche un trattamento sanitario obbligatorio. Non era sola, l’attimo di distrazioneLa donna non era mai lasciata sola. In casa, al momento della tragedia, era presente il marito, che stava riposando dopo un turno di lavoro, la nonna e la zia materna. La madre avrebbe approfittato di un attimo di distrazione, essendo normalmente sorvegliata per evitare proprio atti simili. Ma purtroppo ha agito nell’arco di pochi minuti. 🔗 Open.online

