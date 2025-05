Malta nave umanitaria per Gaza colpita da drone accusa Israele

Gaza sfidando il blocco israeliano, sostengono che una loro nave è stata attaccata durante la notte da un drone che l’ha presa di mira due volte, provocando un incendio a bordo e una breccia nello scafo.Sull’imbarcazione – ha spiegato alla Cnn il portavoce Yasemin Acar – c’erano 30 attivisti. Non ci sono feriti. L’attacco è avvenuto al largo delle coste di Malta, in acque internazionali nel Mar Mediterraneo, alle 00.23 locali. La Freedom Flotilla ha incolpato Israele dell’accaduto. Lo stato ebraico non ha commentato. 🔗 Lapresse.it - Malta, nave umanitaria per Gaza colpita da drone accusa Israele Gli organizzatori della ‘Freedom Flotilla’, movimento impegnato a consegnare aiuti umanitari alla Striscia disfidando il blocco israeliano, sostengono che una loroè stata attaccata durante la notte da unche l’ha presa di mira due volte, provocando un incendio a bordo e una breccia nello scafo.Sull’imbarcazione – ha spiegato alla Cnn il portavoce Yasemin Acar – c’erano 30 attivisti. Non ci sono feriti. L’attacco è avvenuto al largo delle coste di, in acque internazionali nel Mar Mediterraneo, alle 00.23 locali. La Freedom Flotilla ha incolpatodell’accaduto. Lo stato ebraico non ha commentato. 🔗 Lapresse.it

