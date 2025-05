Malta nave dell' ong Freedom Flotilla bombardata da un drone trasportava aiuti umanitari diretti a Gaza gli attivisti | È stato Israele - VIDEO

drone ha provocato una breccia nello scafo e un incendio Nella notte tra giovedì e venerdì, un’imbarcazione carica di aiuti umanitari destinati a Gaza è stata colpita da droni mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta. A denunciare l’attacco è stata la Freedom 🔗Ilgiornaleditalia.it Ilgiornaleditalia.it - Malta, nave dell'ong Freedom Flotilla bombardata da un drone, trasportava aiuti umanitari diretti a Gaza, gli attivisti: "È stato Israele" - VIDEO L'attacco delha provocato una breccia nello scafo e un incendio Nella notte tra giovedì e venerdì, un’imbarcazione carica didestinati aè stata colpita da droni mentre si trovava in acque internazionali al largo di. A denunciare l’attacco è stata la

La nave della Ong che portava aiuti a Gaza colpita dai droni e in fiamme a Malta - Una nave che trasporta aiuti umanitari diretti alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza è stata colpita da droni. Adesso si trova in fiamme in acque internazionali, al largo delle coste di Malta. Lo hanno riferito alla Cnn gli attivisti a bordo dell’imbarcazione, la Conscience della Freedom Flotilla Coalition, che hanno lanciato un Sos. L’attacco, hanno spiegato gli attivisti impegnati in una campagna per porre fine all’assedio israeliano di Gaza, è avvenuto poco dopo la mezzanotte. 🔗open.online

Malta: nave con aiuti umanitari diretta a Gaza colpita da un drone in acque internazionali. Il video - Una nave della Freedom Flotilla, l'organizzazione filopalestinese che si batte per forzare il blocco di Gaza, è stata attaccata all'alba da un drone in acque internazionali vicino a Malta. Lo ha reso ... 🔗tg.la7.it

Attaccata con droni a largo di Malta nave con aiuti umanitari diretti a Gaza - AGI - Una nave della Freedom Flotilla, l'organizzazione filopalestinese che si batte per forzare il blocco di Gaza, è stata attaccata all'alba da un drone in acque internazionali vicino a Malta. Lo ha ... 🔗msn.com

Malta, drone colpisce nave con aiuti umanitari destinati a Gaza: l'ong proprietaria accusa Israele - L'imbarcazione colpita nella notte nelle acque internazionali al largo di Malta è dell'organizzazione internazionale Freedom flotilla coalition, che si batte contro il blocco degli aiuti imposto da Is ... 🔗msn.com