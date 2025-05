Malta Freedom Flotilla | Nostra nave con aiuti per Gaza attaccata da droni Israele

Freedom Flotilla", organizzazione impegnata a consegnare aiuti umanitari alla Striscia di Gaza sfidando il blocco israeliano, sostengono che una loro nave è stata attaccata durante la notte da un drone che l’ha presa di mira due volte, provocando un incendio a bordo e una breccia nello scafo. A bordo - ha spiegato alla Cnn il portavoce Yasemin Acar - c'erano 30 attivisti. Non ci sono feriti. L'attacco è avvenuto al largo delle coste di Malta, in acque internazionali nel Mar Mediterraneo. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Malta, Freedom Flotilla: "Nostra nave con aiuti per Gaza attaccata da droni Israele" Gli organizzatori della "", organizzazione impegnata a consegnareumanitari alla Striscia disfidando il blocco israeliano, sostengono che una loroè statadurante la notte da un drone che l’ha presa di mira due volte, provocando un incendio a bordo e una breccia nello scafo. A bordo - ha spiegato alla Cnn il portavoce Yasemin Acar - c'erano 30 attivisti. Non ci sono feriti. L'attacco è avvenuto al largo delle coste di, in acque internazionali nel Mar Mediterraneo. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Gaza, Freedom Flotilla: “Nostra nave con aiuti attaccata con i droni”. Croce Rossa: “Operazioni umanitarie sull’orlo del collasso” - Una nave che trasporta aiuti umanitari e attivisti diretti a Gaza è stata colpita da droni mentre si trovava in acque internazionali al largo di Malta nelle prime ore di venerdì, ha affermato la Freedom Flotilla Coalition, ong che gestisce l’imbarcazione. Gli attivisti hanno diffuso un filmato che mostra un incendio su una delle sue navi, ma non hanno indicato chi sia il responsabile dell’attacco né se qualcuno sia rimasto ferito. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gaza, Freedom Flotilla: “Nostra nave con aiuti attaccata con i droni”. Croce Rossa: “Operazioni umanitarie sull’orlo del collasso” - La denuncia della ong. L'imbarcazione ha emesso un sos dopo essere stata colpita a 17 miglia nautiche a est di Malta: Cipro ha risposto inviando una nave ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Razzi sulla nave della Freedom Flottilla che portava aiuti umanitari a Gaza - Colpita la prua, fiamme sullo scafo che rischia di affondare. L’imbarcazione, con a bordo 30 persone, era a 13 miglia a nord est di Malta, in acque ... 🔗repubblica.it

I droni attaccano la nave di Freedom Flotilla piena di aiuti per Gaza. L’ong: “E’ stato Israele” - Al momento dell'attacco era in acque internazionali, e cercava di "rompere l'assedio israeliano all'ingresso di beni di prima necessità" ... 🔗dire.it