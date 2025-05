Malore sul sentiero di montagna 64enne si accascia e sviene | i passanti lo vedono cadere a terra e chiamano i soccorsi

Malore in montagna, si accascia e perde i sensi. È successo oggi, primo maggio, nei pressi del monte Pizoc, a Fregona. L'uomo, un. 🔗 Ilgazzettino.it - Malore sul sentiero di montagna, 64enne si accascia e sviene: i passanti lo vedono cadere a terra e chiamano i soccorsi FREGONA (TREVISO) - Escursionista colpito da unin, sie perde i sensi. È successo oggi, primo maggio, nei pressi del monte Pizoc, a Fregona. L'uomo, un. 🔗 Ilgazzettino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Malore sul sentiero di montagna, 64enne si accascia e sviene: i passanti lo vedono cadere a terra e chiamano i soccorsi - FREGONA (TREVISO) - Escursionista colpito da un malore in montagna, si accascia e perde i sensi. È successo oggi, primo maggio, nei pressi del monte Pizoc, a Fregona. L'uomo, un... 🔗ilgazzettino.it

Vai in montagna e cade un sentiero, paura per un 64enne di Colleferro - Una tranquilla passeggiata all'aria aperta sui monti della Ciociaria per poco non si è trasformata in una tragedia. Protagonista della disavventura un 64enne di Colleferro che nella mattinata odierna insieme ad altri amici del Cai stava facendo un escursione sui monti nel comune di Supino ed in... 🔗frosinonetoday.it

Malore in montagna, non ce l’ha fatta. Addio Maurizio Scolari: «Nonno tuttofare» - IL LUTTO. L’uomo di Gandellino, aveva 66 anni: venerdì era stato soccorso in montagna a Valgoglio. Era consigliere con delega ai Lavori pubblici. 🔗ecodibergamo.it

Se ne parla anche su altri siti

Malore sul sentiero di montagna, 64enne si accascia e sviene: i passanti lo vedono cadere a terra e chiamano i; Colpito da un malore in montagna: 64enne sviene a terra privo di sensi, interviene l’elisoccorso; Filippo Morello cade durante la gara di motocross e viene travolto e ucciso dagli altri piloti: aveva 23 anni; Cade in montagna a Valbondione, muore 64enne. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Malore sul sentiero di montagna, 64enne si accascia e sviene: i passanti lo vedono cadere a terra e chiamano i soccorsi - FREGONA (TREVISO) - Escursionista colpito da un malore in montagna, si accascia e perde i sensi. È successo oggi, primo maggio, nei pressi del monte Pizoc, a Fregona. L'uomo, ... 🔗msn.com

Colpito da un malore in montagna: 64enne sviene a terra privo di sensi, interviene l’elisoccorso - FREGONA (TREVISO) – Paura nella tarda mattinata del primo maggio lungo un sentiero nei pressi dell’Agriturismo Le Crode, poco sotto la cima del Monte Pizzoc. Un uomo di 64 anni, residente a Mussolente ... 🔗nordest24.it

Paura in quota, uomo colto da malore a 1500 metri: sul posto i soccorsi con l'elicottero d'emergenza, 64enne in ospedale - FREGONA. Momenti di paura in quota all'ora di pranzo di oggi, giovedì 1 maggio: un 64enne è stato colto da un malore, perdendo conoscenza, a circa 1500 metri di altitudine. L'allarme è scattato attorn ... 🔗ildolomiti.it