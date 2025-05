Malore per un sub ad Ascea | tratto in salvo e affidato ai sanitari

Ascea: la Guardia Costiera ha tratto in salvo un sub in difficoltà. Il malcapitato, infatti, è stato colpito da un Malore nei pressi della Torre del Telegrafo. Sul posto, la motovedetta SAR CP 855 e del battello GC A98, insieme a una pattuglia terrestre partita. 🔗 Salernotoday.it - Malore per un sub, ad Ascea: tratto in salvo e affidato ai sanitari Tanto spavento, stamattina, ad: la Guardia Costiera hainun sub in difficoltà. Il malcapitato, infatti, è stato colpito da unnei pressi della Torre del Telegrafo. Sul posto, la motovedetta SAR CP 855 e del battello GC A98, insieme a una pattuglia terrestre partita. 🔗 Salernotoday.it

