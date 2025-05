Malore per Pietro Parolin prima del Conclave il Vaticano smentisce le voci | Non è vero

Malore per Pietro Parolin prima del Conclave, il Vaticano ha smentito in modo secco le voci relative a presunti problemi di salute 🔗 Notizie.virgilio.it - Malore per Pietro Parolin prima del Conclave, il Vaticano smentisce le voci: "Non è vero" Nessunperdel, ilha smentito in modo secco lerelative a presunti problemi di salute 🔗 Notizie.virgilio.it

Il caso Becciu prima del Conclave travolge Pietro Parolin, le chat su uno dei favoriti del post Papa Francesco - Il caso Angelo Becciu che sta scuotendo il Conclave rischia di travolgere Pietro Parolin, tra i favoriti come successore di Papa Francesco 🔗notizie.virgilio.it

Pietro Parolin, un?omelia-candidatura nella prima messa senza Bergoglio: nel solco di Francesco - Una Chiesa in continuità con la Chiesa di Francesco, ma con una enfasi ancora più forte sul Vangelo, quella che il cardinale Pietro Parolin dipinge presiedendo il secondo dei... 🔗ilmessaggero.it

Papa Francesco, chi sarà il successore? Il veterano Pietro Parolin e il novizio Fabio Baggio, anche due veneti fra i reggenti - Sono le 9 in punto quando il decano Giovanni Battista Re si avvicina al microfono, così da intonare l?eterno riposo per papa Francesco: «Cominciamo con la preghiera. Requiem... 🔗ilgazzettino.it

Verso il Conclave, sito americano: «Malore per Parolin». Ma la notizia è falsa; Voci sul malore di Parolin: la Santa Sede smentisce; Episodio di pressione alta. L'indiscrezione sulla salute di Parolin; Conclave, sul tetto della Cappella Sistina montato il comignolo per le fumate. Bruni: nessun malore per Parolin, notizie false. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave 2025, smentite le voci sul malore di Pietro Parolin prima della riunione per scegliere il nuovo papa - In vista del conclave del 7 maggio 2025, si intensificano le speculazioni sulla salute dei cardinali, con la smentita ufficiale del presunto malore di Pietro Parolin e l’attenzione mediatica su papa F ... 🔗gaeta.it

"Episodio di pressione alta". Dagli Usa rimbalza un'indiscrezione sulla salute di Pietro Parolin - Il cardinale avrebbe accusato un malore al termine della Congregazione Generale in Vaticano ma si sarebbe ripreso perfettamente in breve tempo ... 🔗msn.com

"Parolin è svenuto, un problema di pressione". Il Vaticano smentisce - "Non è vero" che sia verificato alcun tipo di incidente di salute con il cardinale Pietro Parolin né è stato dunque necessario alcun intervento di medici: lo ha detto il direttore della sala stampa de ... 🔗huffingtonpost.it