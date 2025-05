Malore per Parolin ma il Vaticano smentisce

Vaticano ha smentito le voci circolate a proposito di un Malore che Parolin avrebbe accusato durante le riunioni dei cardinali 🔗 Imolaoggi.it - “Malore per Parolin”, ma il Vaticano smentisce Il portavoce delha smentito le voci circolate a proposito di uncheavrebbe accusato durante le riunioni dei cardinali 🔗 Imolaoggi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Parolin ha avuto un malore”: la Santa Sede smentisce gli ultimi veleni sul cardinale che entra Papa - Non c’è stato alcun problema legato all’ex segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin durante i lavori delle Congregazioni generali. Lo ha detto ai giornalisti il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Ha inoltre smentito il ricorso a interventi da parte di personale medico o infermieristico. Una smentita che arriva meno di cinque giorni dall’inizio del Conclave e rende l’idea di quali e quanti veleni regnino nei sacri Palazzi alla vigilia della scelta del successore di Bergoglio. 🔗secoloditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

