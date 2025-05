Malore per il candidato papa favorito Voce choc a pochi giorni dal conclave Vaticano costretto a chiarire

giorni intensi in Vaticano. Mentre proseguono i preparativi per il conclave che si aprirà ufficialmente il 7 maggio, nelle ultime ore hanno iniziato a circolare voci preoccupanti riguardo alla salute di uno dei principali candidati al soglio pontificio. Una notizia che ha generato ansia soprattutto tra i fedeli che attendono l’elezione del successore di papa Francesco.Secondo quanto riportato dall’agenzia Agi, le indiscrezioni si rincorrono da un paio di giorni e sarebbero partite da un sito americano, CatholicVote.org. Il portale ha pubblicato una notizia secondo cui uno dei cardinali più accreditati per la successione avrebbe avuto “un breve Malore il 30 aprile, al termine della Congregazione Generale del tardo pomeriggio in Vaticano”. Il racconto era dettagliato, al punto da citare fonti interne alla Santa Sede. 🔗 Sonointensi in. Mentre proseguono i preparativi per ilche si aprirà ufficialmente il 7 maggio, nelle ultime ore hanno iniziato a circolare voci preoccupanti riguardo alla salute di uno dei principali candidati al soglio pontificio. Una notizia che ha generato ansia soprattutto tra i fedeli che attendono l’elezione del successore diFrancesco.Secondo quanto riportato dall’agenzia Agi, le indiscrezioni si rincorrono da un paio die sarebbero partite da un sito americano, CatholicVote.org. Il portale ha pubblicato una notizia secondo cui uno dei cardinali più accreditati per la successione avrebbe avuto “un breveil 30 aprile, al termine della Congregazione Generale del tardo pomeriggio in”. Il racconto era dettagliato, al punto da citare fonti interne alla Santa Sede. 🔗 Caffeinamagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Il giallo del malore del cardinale Parolin: era il principale candidato come nuovo papa - Allarme in Vaticano per le condizioni di salute dell'ex Segretario di Stato vaticano, il Cardinale Pietro Parolin, considerato uno dei principali candidati alla carica di papa. Secondo indiscrezioni di stampa il Cardinale 70enne avrebbe avuto un improvviso malore a causa di un'ipertensione tanto... 🔗today.it

Il cardinale Parolin ha avuto un malore: era il principale candidato come nuovo papa - Allarme in Vaticano per le condizioni di salute dell'ex Segretario di Stato vaticano, il Cardinale Pietro Parolin, considerato uno dei principali candidati alla carica di papa. Il Cardinale 70enne avrebbe avuto un improvviso malore a causa di un'ipertensione ed è stato assistito da un'équipe... 🔗today.it

Bimba trovata morta nel lettino: il suo papà era morto 2 anni fa per un malore - Una terribile tragedia sconvolge nuovemente la comunità di Lumezzane. A due anni dalla morte improvvisa di Daris Ghidini, si è spenta anche la figlioletta Mia: aveva soli tre anni. Il dramma si è consumato nella tarda serata di domenica: la piccola è stata trovata senza vita nel suo lettino... 🔗bresciatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Chi sarà il successore di Papa Francesco, i nomi dei cardinali favoriti al Conclave dopo Bergoglio; Conclave, Travaglio lancia Parolin: «Ha 40 voti sicuri»; Nuovo Papa, Tagle avanti su Zuppi (ma Parolin resta il favorito): ecco tutti i papabili; Chi è il favorito come nuovo Papa dopo Francesco per ChatGPT e i bookmakers, la Top 5 e l'outsider a sorpresa. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Conclave, chi sarà il nuovo Papa? Parolin favorito, ma c'è un outsider: il francese Aveline. Cosa dicono i bookmaker - A meno cinque giorni all'inizio del Conclave, previsto dal 7 maggio, i bookmaker internazionali aggiornano le quote sul possibile successore di Papa Francesco. Ad avanzare nelle ultime ... 🔗ilmessaggero.it

Nuovo Papa, Tagle favorito su Zuppi (ma Parolin rimane primo): ecco tutti i papabili - Chi è in testa alle classifiche dei bookmaker per diventare il prossimo Papa? Il cardinale Parolin ha consolidato la sua posizione di favorito tra gli allibratori inglesi. La quota per ... 🔗ilmessaggero.it

Chi sarà il papa successore? Parte da quota 40 il candidato favorito - Una notizia che ha scosso il mondo intero. Papa successore, i cardinali si preparano: il nome del favorito alla vigilia Nel frattempo, la situazione tra i cardinali elettori si è delineata in fretta. 🔗notizie.it