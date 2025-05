Malore improvviso morto giocatore di basket di 23 anni

giocatore e allenatore di basket della Montesacro Roma 1987, è venuto a mancare lo scorso 27 aprile in seguito a un Malore 🔗Imolaoggi.it Imolaoggi.it - Malore improvviso, morto giocatore di basket di 23 anni Il giovane,e allenatore didella Montesacro Roma 1987, è venuto a mancare lo scorso 27 aprile in seguito a un

Nicola Barbato morto nel sonno a 49 anni per un malore improvviso: aveva la febbre da giorni - DESENZANO DEL GARDA – Un’intera comunità sotto shock per la scomparsa improvvisa di Nicola Barbato, morto nel sonno a soli 49 anni. L’uomo, residente a San Martino della Battaglia, da qualche giorno accusava febbre e un malessere persistente, ma nulla lasciava presagire un epilogo così drammatico.Leggi anche: Olbia, si ribalta con la Porsche per un malore: morto il 65enne Francesco Amadori Chi era Nicola Barbato Si è addormentato nella sua abitazione e non si è più risvegliato. 🔗thesocialpost.it

Sharon Stone, morto per un malore improvviso il fratello Patrick, infarto fulminante a 57 anni; era il padre di River, scomparso nel 2012 a 11 mesi - L'attrice ha annunciato la perdita del fratello sui social. Nel 2021, anno in cui chiedeva "vaccini per tutti", aveva perso il nipotino di soli 11 mesi Il fratello minore dell'attrice Sharon Stone, Patrick Joseph, è morto colpito da un malore improvviso a 57 anni. L'attrice sui social ha annu 🔗ilgiornaleditalia.it

Andrea Drigo, sub veneziano morto per un malore improvviso in Croazia durante un’immersione - Andrea Drigo, 50enne di Fossalta di Portogruaro (Venezia), ha perso la vita durante un’immersione nelle acque di Fiume (Rijeka), in Croazia. L’uomo si trovava con un gruppo di amici per praticare lo sport che tanto amava, quando è stato colto da un malore improvviso. I compagni hanno immediatamente allertato i soccorsi croati, che sono intervenuti nel giro di pochi minuti tentando a lungo di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato vano. 🔗thesocialpost.it

Un infarto improvviso a una festa, lutto nel calcio: morto l’ex giocatore Jorge Bolaño - Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 47enne avrebbe accusato un malore – un infarto – mentre partecipava a una festa di compleanno a Cúcuta. Per lui, purtroppo, non c&.. Leggi l’articolo per ... 🔗itacanotizie.it

Talenti: l'ultimo saluto a Nicolò Testarmata, l'allenatore di basket morto per un malore a 23 anni - L'ultimo saluto a Nicolò Testarmata. Si celebreranno venerdì a Talenti i funerali del giovane giocatore e allenatore di basket della Montesacro Roma 1987 venuto a mancare tragicamente lo scorso 27 apr ... 🔗romatoday.it

Calcio, è morto Graziano Fiorita: malore improvviso in ritiro per fisioterapista del Lecce - Un lutto sconvolge il Lecce Calcio. Nella mattinata di giovedì 24 aprile è infatti morto nel ritiro di Graziano Fiorita, fisioterapista da oltre 20 anni nello staff tecnico del club giallorosso. Fiori ... 🔗informazione.it