Malore fatale mentre guida stroncato sulla A13

Malore, probabilmente. Sull'asfalto dell'A13, non ci sono segni di frenata. Come se l'auto su cui viaggiava l'uomo, un sessantacinquenne residente a Novi di Modena, sia andata avanti da sola, dritta contro il guard-rail e poi giù nei campi che costeggiano l'autostrada, ribaltandosi più volte. L'auto è uscita di strada alle 16.50, autonomamente, probabilmente a causa di un Malore del conducente e ha proseguito la marcia nella scarpata per altri 160 metri prima di fermarsi senza lasciare scampo all'automobilista, morto sul colpo. Questa la ricostruzione effettuata dalla polizia stradale, intervenuta per i rilievi del tragico incidente. Dagli accertamenti della Polstrada è stato escluso che altri mezzi siano stati coinvolti nell'incidente e anche che l'uscita di strada possa essere stata causata da un improvviso guasto, come l'esplosione di una gomma.

