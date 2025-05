Malore e trauma per due escursionisti sul Sentiero degli Dei | salvati dal Soccorso Alpino

Sentiero degli Dei, nei pressi della cosiddetta "mattonella 7", a Positano, dove due escursionisti hanno accusato un Malore e un trauma ed hanno allertato la centrale operativa del 118 di Salerno. I soccorsiSul posto sono giunte due squadre del Soccorso. 🔗 Salernotoday.it - Malore e trauma per due escursionisti sul Sentiero degli Dei: salvati dal Soccorso Alpino Momenti di apprensione, ieri, sulDei, nei pressi della cosiddetta "mattonella 7", a Positano, dove duehanno accusato une uned hanno allertato la centrale operativa del 118 di Salerno. I soccorsiSul posto sono giunte due squadre del. 🔗 Salernotoday.it

