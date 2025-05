Maletto i consigli dei carabinieri per evitare raggiri agli anziani

agli anziani colpiscono con frequenza crescente numerosi anziani e persone fragili, spesso costretti a trascorrere molto tempo da soli a causa di problemi di salute o della lontananza dai familiari. Per contrastare questo odioso crimine, prosegue senza sosta il ciclo di incontri.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Approfondimenti da altre fonti

