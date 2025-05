Thesocialpost.it - “Maiali”. In spiaggia per il ponte, scoppia la polemica: “Sono sempre loro”

Una giornata di sole e mare si è trasformata in uno spettacolo desolante al termine delle celebrazioni del Primo Maggio, quando una delle spiagge più amate della zona è stata letteralmente sommersa dai rifiuti. Migliaia di persone siriversate lungo la costa per approfittare delle temperature quasi estive, ma ciò che hanno lasciato dietro di sé è diventato il simbolo di un comportamento profondamente irresponsabile.Lainvasa e poi abbandonataComplice il clima favorevole e la festività, il Lido delle Monache è stato preso d’assalto fin dalle prime ore del mattino. Intere famiglie, gruppi di amici e turisti hanno affollato l’arenile, sistemando teli e ombrelloni lungo ogni angolo disponibile. Tra giochi da, picnic improvvisati e bagni al mare, la giornata è trascorsa in un clima di apparente spensieratezza. 🔗 Thesocialpost.it