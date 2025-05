Maggioranza nuove fibrillazioni sull' asse Moderati-Pri | I patti vanno rispettati

Maggioranza guidata dal sindaco Giuseppe Marchionna. Ad esprimere forte malcontento per come stanno andando le cose è il segretario cittadino della "Casa dei Moderati”, Claudio Niccoli. Ma anche il Partito. 🔗 Brindisireport.it - Maggioranza, nuove fibrillazioni sull'asse Moderati-Pri: "I patti vanno rispettati" BRINDISI – Dopo un periodo di relativa quiete, si registrano nuovi mal di pancia nellaguidata dal sindaco Giuseppe Marchionna. Ad esprimere forte malcontento per come stanno andando le cose è il segretario cittadino della "Casa dei”, Claudio Niccoli. Ma anche il Partito. 🔗 Brindisireport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Un italiano su tre (e uno su due tra i giovani) ha partecipato a un viaggio studio negli ultimi trent'anni. E per la quasi totalità si è trattato di un'esperienza utile per il futuro lavorativo. Per il suo 30° compleanno, WEP ha commissionato una ricerca sull'evoluzione dei viaggi studio. Con le ultime mete, e le nuove tendenze - Sono più conosciuti, spesso più abbordabili, con nuove mete che si aggiungono e ampliano l’offerta. A dirci come sono cambiati i viaggi studio è una ricerca dell’Osservatorio YouGov per conto di WEP, l’organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo che festeggia quest’anno il suo 30° compleanno. ... 🔗iodonna.it

The Duskbloods: Hidetaka Miyazaki ha svelato tante nuove informazioni sull’esclusiva Nintendo Switch 2 - Hidetaka Miyazaki, director di FromSoftware, ha rivelato nuove informazioni su The Duskbloods, esclusiva per Nintendo Switch 2. Il gioco si discosta dai precedenti titoli dello studio, proponendo un’esperienza PvPvE in cui i giocatori, nei panni dei “Bloodsworn”, dovranno competere per il “First Blood” in un mondo oscuro e affascinante. Grazie alle caratteristiche uniche del nuovo hardware, il team ha potuto realizzare la propria visione senza compromessi, offrendo una forte componente online senza abbandonare la tipica profondità narrativa dello studio. 🔗game-experience.it

Nuove scoperte della cultura Hongshan fanno luce sull’antico splendore della Cina - Tre nuovi draghi di giada ritrovati nel 2024 della cultura Hongshan, una civilta’ neolitica emersa circa 6.500 anni fa nel nord della Cina, hanno offerto nuove prove dello splendore della civilta’ cinese antica. Queste scoperte segnano il numero piu’ grande di artefatti di questo tipo trovati negli ultimi anni. Coincidono anche con il 70esimo anniversario della denominazione della cultura Hongshan, una tappa significativa per la citta’ di Chifeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina. 🔗romadailynews.it

Approfondimenti da altre fonti

Maggioranza, nuove fibrillazioni sull'asse Moderati-Pri: I patti vanno rispettati; Fibrillazioni nella maggioranza Episcopo: verifica rinviata, la resa dei conti dopo il bilancio consuntivo; Voce prepara le elezioni 2026: dentro Lamanna, fibrillazioni in maggioranza; Rifiuti, fibrillazioni in maggioranza. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Fibrillazioni tra le forze di maggioranza - Fratelli d'Italia fa quadrato nel difendere l'operato nella sanità. Ma la polemica scatenata dalle affermazioni di Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale, potrebbe non essere chiusa ... 🔗rainews.it

Palermo, fibrillazioni al Comune. Forza Italia ‘perplessa’ sulle deleghe - PALERMO – La nomina di Mimma Calabrò, che prende il posto di Rosi Pennino, come assessore al comune di Palermo potrebbe creare qualche scossone nella maggioranza, ma non per la nomina in sé, bensì per ... 🔗livesicilia.it

Fibrillazioni in maggioranza: tensione tra Lega e Fd’I - Fibrillazioni in maggioranza ... continuano ad essere scaricate sulla maggioranza". Santorelli non ha specificato a cosa si riferisse ma le sue preoccupazioni sono rivolte non solo al consiglio ... 🔗msn.com