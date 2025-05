Maggio universitario | a Cesena un mese di eventi per la comunità studentesca

Per il mese di Maggio il Comune di Cesena e le associazioni universitarie (Analysis, MyS.T.A., Spazi, Sprite, Uniradio Cesena), in collaborazione con Trashware Cesena e Aidoru hanno unito le loro forze proponendo un calendario di eventi ricreativi e gratuiti per i giovani della città.

Universitari, un mese di eventi - Le associazioni universitarie di Cesena (Analysis, MyS.T.A., Spazi, Sprite, Uniradio Cesena), in collaborazione con Trashware Cesena, Aidoru e Progetto ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Sta per prendere il via a Cesena il “Maggio universitario” - Le associazioni universitarie di Cesena (Analysis, MyS.T.A., Spazi, Sprite, Uniradio Cesena), in collaborazione con Trashware Cesena, Aidoru e ... 🔗corriereromagna.it