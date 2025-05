Maggio Sermonetano | ricco il calendario della XXX edizione

edizione una delle manifestazioni più amate non solo dai pontini ma da tantissimi visitatori che arrivano un po' da tutta la regione: il Maggio Sermonetano.Una rassegna che si tiene nel borgo medievale di Sermoneta e propone per tutti i fine settimana di Maggio musica dal.

Maggio Sermonetano: ricco il calendario della XXX edizione; Appia Day, Sermoneta e le testimonianze di epoca romana: visita guidata gratuita; Gli eventi del fine settimana a Latina e nella provincia pontina.

Il Maggio Sermonetano compie 30 anni: il 4 maggio ospite d’onore Placido Domingo Jr - Il “Maggio Sermonetano” spegne 30 candeline e lo fa con un cartellone ricchissimo, che trasformerà il borgo medievale di Sermoneta in un laboratorio diffuso di musica, arte e cultura. Dal 3 al 25 magg ... 🔗latinaquotidiano.it