Maggio sampietrino car show e Fiat 500 invadono in centro è festa a Montegrotto

Maggio, Montegrotto Terme si prepara a un weekend di festa. Domenica 4 Maggio la città termale ospiterà contemporaneamente tre importanti eventi: la tradizionale mostra-mercato "Maggio sampietrino", lo spettacolare. 🔗 Padovaoggi.it - Maggio sampietrino, car show e Fiat 500 invadono in centro, è festa a Montegrotto Dopo il grande successo dell'inaugurazione del rinnovato viale Stazione del PrimoTerme si prepara a un weekend di. Domenica 4la città termale ospiterà contemporaneamente tre importanti eventi: la tradizionale mostra-mercato "", lo spettacolare. 🔗 Padovaoggi.it

Approfondimenti da altre fonti

Vicenza Classic Car Show 2025, missione compiuta. Tre giorni di passione su quattro ruote - La seconda edizione del Vicenza Classic Car Show, forte del fascino intramontabile delle auto che hanno scritto pagine di storia e di emozioni, ha superato ogni attesa: un fiume di appassionati — giovani, famiglie, collezionisti, semplici curiosi — ha invaso i padiglioni della Fiera, trasformando la città in un grande teatro a cielo aperto della passione motoristica. Uno spettacolo impreziosito dalla sinuosità della Ferrari 275 GTB, dalla grinta ribelle della Lamborghini Miura e dall’eleganza senza tempo della Maserati Mistral, tra sguardi sognanti e foto ricordo da custodire. 🔗ilfattoquotidiano.it

Vicenza Classic Car Show 2025: passione, storia e motori da sogno - (Adnkronos) – Il Vicenza Classic Car Show 2025 si è chiuso con un bilancio straordinario. La seconda edizione dell’evento, andata in scena dal 28 al 30 marzo presso la Fiera di Vicenza, ha superato ogni aspettativa in termini di affluenza e qualità espositiva, confermandosi tra gli appuntamenti imperdibili per gli amanti delle auto d'epoca. La manifestazione […] L'articolo Vicenza Classic Car Show 2025: passione, storia e motori da sogno proviene da Webmagazine24. 🔗.com

PALINSESTI 4-10 MAGGIO 2025: SETTIMANA RICCA DI DEBUTTI E RITORNI TRA SHOW E SERIE - Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7d dal 4 al 10 maggio 2025 Rai1 D: Affari Tuoi Speciale L: Gerri (1/4) new M: Quasi Orfano M: 70° David di Donatello G: Che Dio Ci Aiuti 8 (10/10) 1°Tv V: Sognando Ballando Con Le Stelle (1/4) new S: TecheTecheTè: A Gentile Richiesta Canale 5 D: Lo Show dei Record (9/10) L: The Couple: Una Vittoria per Due (4/5) M: Maria Corleone 2 (2/4) 1°Tv M: L’Isola dei Famosi new G: Che Bella Giornata V: Tradimento 2 1°Tv S: Amici di Maria De Filippi (8/9) Altre segnalazioni Il 04/05, ore 22:50 – In Fede: Rosario Livatino Dal 06/05, ore 16:00 – Ritorno ... 🔗bubinoblog

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maggio sampietrino, car show e Fiat 500 invadono in centro, è festa a Montegrotto; Incendio in via Rubens a Milano con un'auto ibrida che prende fuoco dopo aver urtato un sampietrino; Armato di sampietrino spacca i parabrezza delle auto in sosta; Milano, auto elettrica esplode in via Rubens “dopo urto con sampietrino”, oltre al Suv Kia bruciano anche altri due veicoli - VIDEO. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Maggio sampietrino, car show e Fiat 500 invadono in centro, è festa a Montegrotto - Dopo il grande successo dell'inaugurazione del rinnovato viale Stazione del Primo Maggio, Montegrotto Terme si prepara a un weekend di festa. Domenica 4 maggio la città termale ospiterà ... 🔗padovaoggi.it