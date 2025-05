Maggio concerto con le composizioni di Giovanni Battista Lulli e Marin Marais

Maggio 2025 – Domenica 4 Maggio alle ore 20, in Sala Zubin Mehta, il maestro Federico Maria Sardelli e il maestro Samuele Lastrucci sul podio per una serata dedicata alle composizioni di Giovanni Battista Lulli e Marin Marais. Protagonisti l'Orchestra Barocca Modo Antiquo e il Coro de' I Musici del Gran Principe. Continuano i concerti del ciclo di appuntamenti del "Maggio Aperto". Domenica 4 Maggio alle ore 20, in Sala Zubin Mehta, il maestro Federico Maria Sardelli e il suo allievo, il maestro Samuele Lastrucci, sul podio per una serata dedicata alle musiche di Giovanni Battista Lulli e Marin Marais. Protagonisti anche l'ensemble de l'Orchestra Barocca Modo Antiquo e il Coro de' I Musici del Gran Principe. Al loro fianco un nutrito gruppo di solisti: Fanny Valentin, Valeria La Grotta e Clarissa Reali, Dessous; Gabriel Belkheiri, Andrés Montilla-Acurero e Basil Belmudes, Haute-contre; Marco Angioloni, Taille e i Basse Samy Timin e Francesco Masilla.

