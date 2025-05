Mafia interpellanza M5S alla Camera | Dopo gli arresti Ramacca non può tornare al voto

Mafia, interpellanza M5S alla Camera: “Ramacca non può tornare al voto. Elezioni di maggio siano annullate” - «Il 24 febbraio il sindaco del comune di Ramacca (Catania), Nunzio Vitale, è stato arrestato insieme al vicepresidente del consiglio comunale Salvatore Fornaro nell'ambito dell'operazione antimafia `M ... 🔗corrieretneo.it

