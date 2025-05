Maestri del lavoro il riconoscimento a otto piacentini | la consegna delle onorificenze a Bologna

Otto piacentini diventano “maestri del lavoro” - In occasione del 1° maggio, Festa del Lavoro, a Bologna, come in tutti i capoluoghi di regione, verranno assegnati i prestigiosi brevetti di “Maestri del lavoro”, la più alta decorazione concessa dal Presidente della Repubblica ai lavoratori italiani. I piacentini che avranno l’onore di ricevere... 🔗ilpiacenza.it

Maestri del lavoro, il riconoscimento a otto piacentini: la consegna delle onorificenze a Bologna - La cerimonia solenne il 1 maggio nel salone del Podestà Palazzo Re Enzo: ecco chi ha ricevuto la stella al merito ... 🔗ilpiacenza.it

Maestri del lavoro, a Bologna la consegna delle otto “stelle” piacentine - PREMIATI A BOLOGNA I 93 MAESTRI DEL LAVORO 2025 DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA: OTTO sono piacentini - Una solenne cerimonia si è svolta in tutti i ... 🔗piacenzasera.it

