Maestri del lavoro il riconoscimento a otto piacentini | la consegna delle onorificenze a Bologna

© Ilpiacenza.it - Maestri del lavoro, il riconoscimento a otto piacentini: la consegna delle onorificenze a Bologna otto nuovi Maestri del lavoro. Il riconoscimento è stato consegnato a Bologna, nel corso della cerimonia in corso ieri - giovedì 1° maggio - a Bologna, nel salone del Podestà Palazzo Re Enzo.Qui si è tenuta l'assegnazione delle onorificenze ai nuovi Maestri della Regione. 🔗 A Piacenza ci sononuovidel. Ilè statoto a, nel corso della cerimonia in corso ieri - giovedì 1° maggio - a, nel salone del Podestà Palazzo Re Enzo.Qui si è tenuta l'assegnazioneai nuovidella Regione. 🔗 Ilpiacenza.it

Forza Italia si prepara all’arrivo di Tajani nel Sannio, Rubano: “Riconoscimento al lavoro svolto sul territorio” - Tempo di lettura: < 1 minutoSi è riunito questo pomeriggio il coordinamento provinciale di Forza Italia, per programmare l’arrivo del vice-premier Antonio Tajani nel Sannio. Presente anche il leader del partito azzurro Francesco Maria Rubano che ha sottolineato l’importanza dell’evento che si terrà il 22 febbraio a Pietrelcina: “Riconoscimento a questo territorio da parte del segretario nazionale Antonio Tajani, con un evento nazionale di interesse internazionale, motivo di grande orgoglio. 🔗anteprima24.it

Otto nuovi maestri del lavoro premiati al teatro stabile di Potenza il primo maggio 2025 - Otto lavoratori lucani riceveranno la stella al merito del lavoro il primo maggio al teatro Stabile di Potenza, mentre altri due saranno premiati in autunno al Quirinale per l’impegno nella Basilicata ... 🔗gaeta.it