Made in Italy volano le esportazioni extra Ue | Non solo Stati Uniti

Vino, re del Made in Italy e alfiere delle esportazioni: ecco quanto specie il mercato Usa ci premia e perché - Vino, la carta vincente dell’agroalimentare e l’asso-pigliatutto in materia di esportazioni del settore agroalimentare. Lo9 assevera con tanto di titoli e esperienza sul campo, Matteo Zoppas, Presidente di ICE-Agenzia, intervenuto durante la presentazione – organizzata da Veronafiere – a New York e Washington DC dell’edizione 2025 di Vinitaly Usa, principale manifestazione B2B dedicata al vino italiano negli Stati Uniti, in programma al Navy Pier di Chicago il 5 e 6 ottobre prossimi. 🔗secoloditalia.it

Made in Italy, lodigiani protagonisti - Lodigiano protagonista nella giornata del “Made in Italy” promossa martedì scorso a Roma del ministero in collaborazione con le Confederazioni dell’artigianato e della Piccola e media impresa e incentrato sul tema “Ruolo delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali ed industriali”. Mauro Sangalli, portavoce di Casartigiani, è intervenuto a Palazzo Piacentini in via Veneto insieme al presidente dell’associazione Giacomo Basso. 🔗ilgiorno.it

Scatta l'allarme sul vino: perché è a rischio il Made in Italy - A Casa Coldiretti confronto tra le principali cantine italiane su dazi Usa, vino dealcolato e consumo responsabile. Il settore chiede un intervento urgente alle istituzioni: “L’export verso gli Stati Uniti vale 2 miliardi, non possiamo permetterci di perderlo” 🔗ilgiornale.it

Zoppas (Ice), Made in Italy conferma a marzo trend positivo - "Nonostante la situazione globale dominata dall'incertezza legata ai dazi, il Made in Italy a marzo 2025 conferma il suo trend positivo sia sul mese (+2,9%) che sull'anno precedente (+7,5%). (ANSA) ... 🔗ansa.it

Esportazioni Italia verso gli USA: segno meno anche senza schiaffo dazi Trump. Chi compra il made in Italy? - Gli ultimi numeri dell'ISTAT relativi alle esportazioni e importazioni dell'Italia. Occhio all'export verso gli Stati Uniti. 🔗money.it

Made in Italy, nel 2024 export conserve pomodoro per 3 miliardi - Lo rende noto l'Anicav, che in occasione della seconda edizione della Giornata nazionale del made in Italy, fa il punto sulle esportazioni del prodotto. "Quota minore - aggiunge l'Associazione ... 🔗ansa.it