Macabro Polemiche dopo l’esibizione al concerto del Primo Maggio | cos’è successo

Il concertone del Primo Maggio a Roma si è chiuso con una lunga scia di Polemiche e accuse dopo la controversa esibizione della band milanese I Patagarri. A causa della loro performance in Piazza San Giovanni, i musicisti hanno generato sconcerto e indignazione. La reazione è stata immediata e durissima. I Patagarri hanno intonato lo slogan "Palestina libera" sulle note di Hāvā Nāgīlā, una celebre melodia della tradizione ebraica, generando sconcerto e indignazione da parte della comunità ebraica italiana.

