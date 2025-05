Macabra non è la nostra esibizione ma un mondo in cui si amazzano i bambini | i Patagarri replicano alle polemiche per il Concertone

nostra esibizione di ieri Macabra rispondiamo che per noi macabro è un mondo nel quale migliaia di bambini vengono ammazzati, gli ospedali bombardati, i civili sterminati. Un mondo nel quale chi chiede la pace viene accusato di creare divisioni e di generare odio antisemita”. Così i Patagarri, band dell’ultima edizione di X Factor, replicano alle polemiche scoppiate per il grido “Free Palestine” lanciato sul palco del Concertone del Primo Maggio, invitando il pubblico a ripetere lo slogan. La loro dichiarazione sul conflitto a Gaza è stata duramente criticata dalla Comunità Ebraica di Roma, con il presidente Victor Fadlun che ha definito l’atto “ignobile” e “macabro”, e anche dal Times of Israel; ma la band ha replicato prontamente alle accuse di antisemitismo mosse da esponenti della politica e dell’associazionismo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Macabra non è la nostra esibizione, ma un mondo in cui si amazzano i bambini”: i Patagarri replicano alle polemiche per il Concertone “A chi ha definito ladi ieririspondiamo che per noi macabro è unnel quale migliaia divengono ammazzati, gli ospedali bombardati, i civili sterminati. Unnel quale chi chiede la pace viene accusato di creare divisioni e di generare odio antisemita”. Così i, band dell’ultima edizione di X Factor,scoppiate per il grido “Free Palestine” lanciato sul palco deldel Primo Maggio, invitando il pubblico a ripetere lo slogan. La loro dichiarazione sul conflitto a Gaza è stata duramente criticata dalla Comunità Ebraica di Roma, con il presidente Victor Fadlun che ha definito l’atto “ignobile” e “macabro”, e anche dal Times of Israel; ma la band ha replicato prontamenteaccuse di antisemitismo mosse da esponenti della politica e dell’associazionismo. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

