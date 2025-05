Ma che sta succedendo a X Factor? Non uno ma due giudici potrebbero andarsene | ecco chi sono

ecco che arrivano le sorprese. L'ultima edizione di X Factor ha incassato consensi da pubblico e critica, con un cast di giudici che ha saputo bilanciare competenze musicali e personalità. Ma proprio ora che il talent di Sky Uno sembra aver trovato un equilibrio, due colonne portanti della giuria potrebbero lasciare il programma.Le voci si rincorrono e, come spesso accade, è Gabriele Parpiglia a lanciare l'indiscrezione più succosa: Manuel Agnelli, volto storico del format, sarebbe pronto a fare le valigie. E non sarebbe l'unico. Achille Lauro, con la sua solita ambiguità teatrale, ha lasciato intendere che la sua presenza nella prossima edizione non è affatto scontata.Manuel Agnelli lascia X Factor?A far tremare i fan è stata la rivelazione contenuta nella newsletter di Gabriele Parpiglia, secondo cui Manuel Agnelli sarebbe ormai prossimo a dire addio a X Factor.

