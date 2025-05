M5S Molinaro | Il Comune di Vallo della Lucania dice no riarmo Europeo

Molinaro: "Approvata all'unanimità la mia proposta contro il piano "ReArm Europe"Il Comune di Vallo della Lucania prende posizione contro il riarmo in Europa. Nella seduta del Consiglio comunale, è stata approvata all'unanimità una proposta ufficiale — presentata dall'assessora del Movimento 5 Stelle Iolanda Molinaro e dal sindaco Antonio Sansone — che esprime un netto dissenso nei confronti del piano Europeo "ReArm EuropeReadiness 2030?. La proposta, discussa in modo approfondito in aula, è stata accolta con favore da tutte le forze politiche rappresentate in consiglio, sia di maggioranza che di opposizione, dando vita a un fronte Comune contro quella che viene percepita come una pericolosa deriva militarista dell'Unione Europea."Un progetto da 800 miliardi di euro per la difesa rischia di compromettere investimenti fondamentali in settori vitali come sanità, scuola, politiche giovanili e coesione sociale – dichiara il Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania –.

Pd, Bagnolo Bene Comune e M5s donano 540 euro alla Lilt di Reggio - Una donazione di 540 euro a favore della Lilt di Reggio, grazie al ricavato delle offerte libere raccolte con la distribuzione delle mimose effettuata lo scorso 8 marzo, per la Giornata della donna, con stand allestiti davanti a un supermercato di Bagnolo e in piazza Garibaldi, in centro storico. L’iniziativa è stata organizzata dal Pd, da Bagnolo Bene Comune e dagli attivisti locali del Movimento 5 Stelle. 🔗ilrestodelcarlino.it

Sanità a Chieti, la casa di comunità non si farà: M5s e Comune all’attacco - La vicenda della mancata realizzazione della Casa di Comunità nell'ex asilo Peter Pan si infiamma, scatenando reazioni politiche e istituzionali. La deputata del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto, ha annunciato la presentazione di un'interrogazione parlamentare per fare chiarezza sulla gestione... 🔗chietitoday.it

Alloggi popolari, M5S Pozzuoli: Abbattere gli aumenti dei canoni, il comune può! - Alloggi popolari Pozzuoli. M5S: Il sindaco annuncia di essere riuscito ad ottenere dalla Regione un abbattimento degli aumenti, ma non ha ancora ufficializzato Dal primo gennaio è entrato in vigore il nuovo metodo di calcolo regionale per la definizione dei canoni di locazione e tanti cittadini hanno ricevuto bollettini con aumenti anche del 200-300%. Errori di calcolo a parte, si tratta spesso di rincari fortemente impattanti visto che, nella maggioranza dei casi, la platea degli assegnatari è composta da pensionati, dipendenti a basso reddito, persone con disabilità disoccupati, ... 🔗puntomagazine.it

M5S Vallo: l’assessore Iolanda Molinaro si schiera a difesa dei punti nascita di Polla e Sapri. L’intervista | VIDEO - I dati relativi all’ospedale di Polla sono chiari, nel 2024 si sono registrati 366 parti, segnando una ripresa significativa dell’attività. Da oltre vent’anni, inoltre, non si segnalano ... 🔗infocilento.it

M5S, Molinaro: "No alla chiusura dei punti nascita di Polla e Sapri" - A dirlo è l’assessora all’istruzione del Comune di Vallo della Lucania ... equo e accessibile per tutti”. L'articolo M5S, Molinaro: "No alla chiusura dei punti nascita di Polla e Sapri ... 🔗msn.com

M5S, Vallo della Lucania: “Salviamo i punti nascita di Polla e Sapri, una battaglia di civiltà e giustizia” - A denunciarlo è Alessandro Maiese, rappresentante del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania. “Nelle interrogazioni del Consigliere Cammarano e della Senatrice ... 🔗infocilento.it