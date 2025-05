Lutto per cinema e cultura italiana addio a uno dei nomi più grandi

cinema e della cultura italiana piange oggi la scomparsa di una figura colta, appassionata, profondamente legata alla memoria artistica del Paese. La notizia arriva come un colpo al cuore per tutti coloro che, nel teatro come nella poesia, hanno trovato una voce viva e vibrante capace di traghettare il passato nel presente con sensibilità rara. È un Lutto che colpisce non solo gli ambienti dello spettacolo, ma anche chi, negli anni, ha avuto modo di conoscere e apprezzare una personalità riservata ma intensamente generosa, capace di tenere viva una tradizione letteraria e culturale senza mai rinunciare alla propria identità artistica.A spegnersi, ieri a Milano, all’età di 85 anni dopo una lunga e faticosa malattia, è stato Alessandro Quasimodo, figlio del poeta premio Nobel Salvatore Quasimodo e della danzatrice Maria Cumani. 🔗 Il mondo dele dellapiange oggi la scomparsa di una figura colta, appassionata, profondamente legata alla memoria artistica del Paese. La notizia arriva come un colpo al cuore per tutti coloro che, nel teatro come nella poesia, hanno trovato una voce viva e vibrante capace di traghettare il passato nel presente con sensibilità rara. È unche colpisce non solo gli ambienti dello spettacolo, ma anche chi, negli anni, ha avuto modo di conoscere e apprezzare una personalità riservata ma intensamente generosa, capace di tenere viva una tradizione letteraria ele senza mai rinunciare alla propria identità artistica.A spegnersi, ieri a Milano, all’età di 85 anni dopo una lunga e faticosa malattia, è stato Alessandro Quasimodo, figlio del poeta premio Nobel Salvatore Quasimodo e della danzatrice Maria Cumani. 🔗 Caffeinamagazine.it

È morto Cosimo Damiano Fonseca, lutto nella cultura italiana Aveva 93 anni - Di Antonio Scialpi: Se ne va un pezzo di cultura del Sud e dell’ Italia. Mi ha addolorato la notizia della scomparsa del Prof. Cosimo Damiano Fonseca. Aveva compiuto 93 anni proprio nei giorni scorsi. Cittadino illustre di Massafra.l Il 23 gennaio 2013 fu nominato dal Consiglio comunale di Martina Franca, suo cittadino Onorario all’unanimità su mia proposta, sindaco Franco Ancona. Insigne medievista, Accademico dei Lincei. 🔗noinotizie.it

